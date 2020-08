Réouverture des mosquées et des plages : les mises en garde de Djerrad  

À la veille de la réouverture des mosquées, des plages et autres espaces de détente, le premier ministre Abdelaziz Djerrad a appelé l’ensemble des citoyens à respecter les mesures de prévention.

Concernant les mosquées, le premier ministre a appelé, dans une déclaration à la télévision nationale, les imams et tous les acteurs de la société civile à s’engager dans la démarche de sensibilisation des fidèles sur la nécessité du respect du protocole sanitaire dans les lieux de culte en cette circonstance que traverse le pays.

Pour la réouverture des plages et autre espaces de détente, M Djerrad a insisté sur la nécessité du respect strict des mesures préventives et a appelé les citoyens à se montrer plus vigilants. Il a souligné que le non-respect des mesures préventives mises en place par le gouvernement, notamment la distanciation sociale et le port d’un masque de protection, impliquera des sanctions et des mesures dissuasives contre les contrevenants.

