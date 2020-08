Coronavirus Algérie : Les principaux événements de la journée du 13 Août 2020

Le porte-parole du comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus, Djamel Fourar, a indiqué, hier, que 488 nouvelles contaminations au Covid-19 et 8 décès ont été enregistrés lors des dernières 24 heures.

Au total le nombre de cas confirmés s’élève à 37187, celui des décès à 1341, alors que le total des patients guéris passe à 26004.

Voici les principaux événements de journée du jeudi 13 Août 2020 :

Le gouvernement a décidé, il y a quelques jours, de rouvrir les plages et, les lieux de détente et de loisirs à partir du samedi 15 aout. … lire la suite

Le politologue et professeur à l’université Alger 3, docteur Mohamed Hennad, a lancé, le 9 aout dernier, une pétition réclamant la réouverture au public des plages de Club des Pins et de Moretti (à l’Ouest d’Alger). … lire la suite

Le premier ministre, Abdelaziz Djerad, a révélé, ce jeudi 13 aout, que la mise en œuvre des orientations du chef de l’Etat, Abdelmadjid Tebboune, n’a pas dépassé les 20 pourcents. … lire la suite

Le bilan quotidien des contaminations au coronavirus (Covid-19) a encore enregistré, ce jeudi 13 août, une baisse du nombre des cas confirmés en 24 heures. … lire la suite

Le président palestinien, Mahmoud Abbas, a vite réagi à l’accord de normalisation des relations entre les Émirats arabes unis et Israël. … lire la suite

Le président américain, Donald Trump, a annoncé, ce jeudi 13 aout, que l’Israël et les Émirats arabes unis avaient signé un « accord de paix historique ». … lire la suite

Le suspect principal dans l’incendie d’une forêt de Béni-Atli, située au niveau de la wilaya de Médéa, a été intercepté et arrêté par les éléments de la Gendarmerie Nationale. … lire la suite

Une mosquée située dans le 2e arrondissement de Lyon a été ravagée par les flammes la nuit dernière. … lire la suite

La Directrice de la finance islamique au niveau de la Direction centrale Banque Nationale d’Algérie (BNA) Amina Athamnia a annoncé ce jeudi que les produits de la finance islamique seront lancés au niveau de plusieurs agences de la BNA dès la semaine prochaine. … lire la suite

La Chine a annoncé jeudi 13 août, que le coronavirus a été retrouvé dans du poulet importé du Brésil. Les autorités chinoises précisent que cela a été découvert lors d’un contrôle de routine. … lire la suite

Plusieurs dizaines de conjoints d’Algériens résidents en France ont dénoncé une différence de traitement et une « l’injustice » concernant la délivrance de visas long séjour et les regroupements familiaux. … lire la suite

À la veille de la réouverture des mosquées, des plages et autres espaces de détente, le premier ministre Abdelaziz Djerrad a appelé l’ensemble des citoyens à respecter les mesures de prévention. … lire la suite

L’ambassadeur d’Algérie en France s’est exprimé ce jeudi 13 août à propos de la situation des sans-papiers Algériens présents en France. … lire la suite

Malgré la clarté du décret exécutif n°20-69, du 21 mars 2020, qui met en évidence le droit des femmes enceintes et des malades chroniques travaillant en milieu hospitalier à bénéficier d’un congé exceptionnel, plusieurs responsables d’institutions et administrations publiques et des directions des hôpitaux refusent de se soumettre à la dernière directive du Premier ministre, Abdelaziz Djerad, inhérente au congé exceptionnel des femmes enceintes ou ayant des enfants de moins de 14 ans à charge. … lire la suite

Le président du club des risques majeurs Pr Abdelkrim Chelghoum s’est exprimé, ce jeudi, sur la récente activité sismique que connait l’Algérie ces derniers jours. … lire la suite

16 pays ont été ajouté à la liste rouge Française pour les voyages, ces pays sont des destinations à risque en vue de la circulation active du virus Covid-19. … lire la suite

Deux individus coupables dans une affaire de trafique de drogue à Aïn Beïda, une localité de la commune et daïra d’Es-Senia, dans la wilaya d’Oran, ont été condamnés à dix ans de prison ferme. … lire la suite

Condamné lundi dernier à une peine de 3 ans de prison ferme assortie d’une amende de 50 000 DA, les avocats du journaliste Khaled Drareni ont fait appel au verdict jugée d’« extrêmement sévère et injuste ». … lire la suite

Le ministre de l’Éducation nationale, Mohamed Ouadjaout a évoqué lors de son intervention en marge de la rencontre Gouvernement-walis qui s’est tenu hier, le poids du cartable, devenu « un problème de santé publique auquel le Chef de l’État accorde un intérêt particulier ». … lire la suite

La direction générale de la protection civile, a publié ce mercredi un communiqué, suite au tremblement de terre qui a secoué le sud-ouest de la wilaya de Blida. … lire la suite

Avec l’Algérie, le Maroc fait partie des pays qui subissent de plein fouet la pandémie du nouveau coronavirus (SARS-CoV-2 ou COVID-19). Selon le dernier bilan actualité par les autorités sanitaires, le Royaume a enregistré, mercredi 12 août 2020, 23 nouveaux décès. … lire la suite

Le ministre de l’Intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire Kamal Beldjoud a annoncé hier mercredi, à Alger le lancement prochain du retrait des documents administratifs à distance. … lire la suite

28.333 ressortissants Algériens bloqués à l’étranger ont été rapatriés sur 95 vols opérés par la compagnie aérienne nationale Air Algérie. … lire la suite

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad a mis l’accent, mercredi à Alger, sur l’impératif de lutter contre la bureaucratie « pour donner l’espoir en un avenir meilleur ». … lire la suite

Un nouveau vol opéré dans le cadre des opérations de rapatriement des étrangers bloqués en Algérie a été programmé à destination de Paris, Orly. … lire la suite

Un tremblement de terre a secoué ce jeudi matin le sud-ouest de la wilaya de Blida indique le Centre de Recherche en Astronomie Astrophysique et Géophysique CRAAG. … lire la suite

Le ministre de l’Éducation nationale Mohamed Ouadjaout a abordé, dans son intervention lors de la rencontre Gouvernement-walis tenue hier mercredi, la question des écoles privées, notamment la relation contractuelle avec les parents d’élèves. … lire la suite