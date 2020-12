Tribunal de Tipaza : Mandat de dépôt pour Abdelkader Zoukh

Algérie – Le juge près le tribunal de première instance de Tipasa a prononcé aujourd’hui le 08 décembre, une peine de 5 ans de prison ferme contre l’ex-wali d’Alger, Abdelkader Zoukh, avec un mandat de dépôt à l’audience.

Le juge de l’audience a prononcé des peines allants 4 et 5 ans de prison ferme, avec mandat de dépôt à l’audience, ainsi qu’une amende de 10 millions de dinars.

Les deux verdicts concernent les deux affaires liées à l’octroi d’indus avantages aux proches de l’ex DGSN, Abdelghani Hamel, et à la personne de l’homme d’affaire Mahieddine Tahkout.

Le parquet a requis dix ans de prison, dans l’affaire Ali Haddad

Dans une autre affaire, le parquet a requis dix ans de prison ferme assortie d’une amende 10 millions de dinars contre l’ancien wali d’Alger Abdelkader Zoukh, ou il est poursuivi, pour « octroi d’indus avantages à autrui et abus de fonction » en faveur d’Ali Haddad, condamné dans d’autres affaires et qui a comparu en tant que témoin à partir de l’établissement pénitentiaire où il purge sa peine et ce conformément aux procédures du procès à distance.

Il convient de rappeler, que le procès de l’ancien wali d’Alger se déroule au niveau du tribunal de Tipaza conformément aux procédures de privilège de juridiction qui stipulent qu’un ancien haut responsable doit être jugé par un tribunal en dehors du territoire où il exerçait ses fonctions. Les faits se sont déroulés à Alger où il occupait le poste de wali.

Rédaction d’Algérie360