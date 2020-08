Tebboune met en garde contre le retard de l’attribution des primes et des aides financières

Le Chef de l’État Abdelmadjid Tebboune, a mis en garde aujourd’hui, mercredi, tous les responsables du retard dans le versement des subventions et des primes Coronavirus aux citoyens éligibles et aux membres du corps médical.

En effet, le Chef de l’État et lors de son discours prononcé lors de la deuxième réunion du gouvernement avec les walis, a déclaré : «Le Conseil des ministres a pris des décisions pour atténuer l’impact de la pandémie de coronavirus sur le citoyen. Nous sommes conscients de la situation difficile que le confinement a laissée sur les personnes, il a donc été décidé d’allouer des subventions aux nécessiteux et à la classe vulnérable, pour en quelque sorte préserver leur dignité«.

Abdelmadjid Tebboune a indiqué que cette décision n’avait pas été mise en œuvre depuis 3 mois, en demandant : « Où sont les walis et les officiels qui supervisent ce processus ? Voulez-vous faire obstacles?, les médecins et les infirmières ont besoin de nos encouragements, et pour cela nous leur avons attribué des avantages, mais ne leur avons pas remis, qu’est-ce que cela signifie ? »

Le Chef de l’Etat Tebboune a souligné que des enquêtes sont en cours à cet égard et que tous ceux qui ont contribué à faire obstacle et au blocage l’octroi de subventions Coronavirus à ceux qui le méritent seront tenus pour responsables, affirmant que l’Algérie assiste à une contre-révolution dans ces circonstances difficiles avec notamment la situation épidémiologique et la propagation de la pandémie du Covid-19 sur l’ensemble du territoire national, » « Il y a des forces d’inertie qui œuvrent contre la stabilité du pays et espèrent toujours parvenir à une situation de chaos dans le pays ».

Pour rappel, les travaux de la réunion gouvernement-walis, consacrée à l’évaluation de la mise en œuvre des orientations du président de la République, ont débutés ce matin au Palais des Nations (Club des Pins), sous la présidence du Chef de l’état, Abdelmadjid Tebboune, en présence du premier ministre, Abdelaziz Djerad, des membres du gouvernement, des cadres centraux et locaux et des élus, la réunion sera focalisée principalement sur l’évaluation des étapes de mise en œuvre du développement des zones d’ombre, l’évaluation de la mise en œuvre des mesures de prévention contre la propagation de la pandémie COVID-19, le développement économique local, la numérisation, les statistiques et la lutte contre la bureaucratie, ainsi que les préparatifs de la rentrée sociale et de la sécurité des biens et des personnes.

Rédaction d’Algérie360