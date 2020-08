Tebboune affirme 80% des Algériens remercient Dieu pour la paix et la sécurité

Le Chef de l’État, Abdelmadjid Tebboune a estimé, lors de son discours prononcé lors de la deuxième réunion Gouvernement – Walis qui s’est tenu ce 12 août au Palais des Nations à Alger que la majorité et 80% citoyens Algériens remercient Dieu pour la paix sociale, la stabilité et la sécurité qui caractérise la nouvelle Algérie.

En effet, le Chef de l’État s’est dit « ne pas comprendre qu’en 2020 et malgré le mouvement du Hirak béni et toutes les décisions prises par l’État pour soulager le quotidien des citoyens, des images horribles, dont se plaignaient les citoyens ces dernières années, demeurent encore ».

Ajoutant dans ce contexte concernant les partis et les partisans qui convoitent encore dans une phase de transition, que le train ne fait pas demi-tour, » nous éliminerons ce qui reste de la Issaba (La bande), la bataille pour le changement se poursuit et ne fera pas marche arrière, malgré les obstacles, les partisans de la période de transition et les comploteurs d’autres rives ont tort puisque le train est déjà en marche et ne reviendra pas en arrière », a-t-il affirmé.

Abdelmadjid Tebboune a également déclaré que certains responsables étaient troublés par la paix et que nous serions dignes de la confiance des citoyens, d’autant plus que 80% d’entre eux remercient la bénédiction de la paix sociale de la stabilité et de la sécurité, » le Peuple algérien a appris, grâce aux expériences vécues, comment distinguer instinctivement entre le dévoué et le fourbe parmi ses enfants, nous sommes tous au service du Peuple et nous croyons réellement à la réalisation de ses revendications légitimes exprimées le 22 février 2019 », a-t-il ajouté.

