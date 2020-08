Nationalité française : Un couple franco-algérien dénonce « une aberration »

Un couple franco-algérien fait face à des difficultés pour reconnaître la nationalité française à l’un de leurs fils.

Selon les informations rapportés par le média Europe1 ce mercredi 12 août, Le couple résidant en Algérie n’a jamais vécu en France, néanmoins, la mère possède une double nationalité française/algérienne. Le couple a avoué se battre depuis 2013 contre cette « injustice » de l’administration française. D’après Salim, le père, c’est leur religion et leur lieu de résidence qui poseraient problème. « Nous sommes traités différemment parce que nous avons une religion différente, parce que nous résidons en Algérie, parce que notre prénom est différent », a affirmé le père qui travail en Algérie pour le compte d’une société française.

Ainsi, le couple d’un père algérien et d’une mère franco-algérienne n’a jamais vécu en France et possède un livret de famille français et un autre, algérien. « En 2012, j’ai demandé un certificat de nationalité française pour mes deux enfants. À ma grande surprise, l’un de mes enfants a reçu son certificat et l’autre non. L’organisme qui délivre ces documents a demandé des actes de mariage des aïeuls de ma femme qui est française », a confié le père à la même source.

En outre, le couple a engagé un combat avec la justice algérienne afin de mettre la main sur les documents demandés. Cependant, la démarche n’a toujours pas abouti avec le côté français.

Pour rappel, la loi française stipule que : « Un enfant est français de naissance, c’est-à-dire par filiation, si au moins l’un de ses parents est français ». Quel que soit le lieu de naissance de l’enfant, en France ou à l’étranger, ce principe là s’applique quel que soit le lieu de naissance de l’enfant, a précisé le site officiel du gouvernement français en évoquant le « droit du sang ».

Rédaction d’Algérie360.