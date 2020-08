Condamnation Khaled Drareni : L’ONU et l’UA saisies

Les appels à la libération immédiate et sans condition du journaliste Khaled Drareni, devenu un symbole du combat pour la liberté de la presse en Algérie, se sont multipliés au lendemain de sa condamnation à une peine de trois ans de prison ferme, Maitre Sofiane Chouiter, avocat et expert algérien en droits de l’homme, a annoncé avoir saisi des rapporteurs spéciaux de l’ONU et de l’UA sur la peine de prison la plus lourde prononcée depuis l’Indépendance contre un journaliste pour son travail.

En effet, Me Chouiter a publié sur son compte Facebook : « Saisine ça des rapporteurs spéciaux de l’ONU sur la détention et la condamnation de Khaled Drareni, ainsi que le rapporteur de l’union africaine UA sur la liberté d’expression et des défenseurs des droits de l’homme. Nous sommes en contact avec la commission des droits de l’homme du congrès américain, pour l’adoption de l’affaire Drareni et l’intervention auprès des autorités algériennes, pour sa libération sans condition ».

Dans le même contexte l’avocat a déclaré pour nos confrères de Maghreb Émergent : » « Nous avons saisi trois rapporteurs spéciaux de l’ONU chargés des questions des droits de l’homme. Nous avons également saisi le groupe de travail sur la détention arbitraire appartenant à l’ONU’’, affirmant toutefois qu’ils sont en contact avec la commission des droits de l’homme du Congrès américain, pour l’adoption de l’affaire Drareni et l’intervention auprès des autorités algériennes, en vue de sa libération sans condition.

Pour rappel, le journaliste Khaled Drareni est incarcéré depuis le 29 mars, il a été condamné lundi à Alger par le tribunal de Sidi M’hamed à trois ans d’emprisonnement et à une lourde amende pour « incitation à attroupement non armé » et « atteinte à l’unité nationale », une sentence qui a choqué ses collègues et suscité de vives protestations des défenseurs des droits de la presse et de la protection des journalistes.

