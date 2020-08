Le phénomène de la migration clandestine alarme les autorités Espagnoles

Une soixantaine de migrants clandestins algériens, parmi eux des femmes et des enfants, ont atteint la rive espagnole ces derniers jours.

Selon les médias espagnols, les côtes du pays recensent de plus en plus de migrants arrivés clandestinement par voie maritime ces derniers jours. 66 individus, sont les chiffre communiqué par la presse espagnole, tous arrivés à bord de barques en provenance des plages algériennes, dans le but de trouver une meilleure vie de l’autre côté de la méditerranée.

Ainsi, ce nombre s’ajoute aux dizaines d’autres migrants qui ont tenté la traversée de la méditerranée ces dernières semaines. Un chiffre qui ne cesse d’augmenter et qui inquiète de plus en plus les autorités espagnoles qui ont, selon le quotidien Liberté, dépêché leur ministre de l’Intérieur à Alger, lundi 10 août 2020.

Ce phénomène de cesse de s’accroître parmi les citoyens Algériens en vue de la situation alarmante de la crise économique en Algérie, suite à la crise sanitaire liée à la propagation de la pandémie du Covid-19.

Rédaction d’Algérie360.