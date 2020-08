Le général-major Kamel Abderrahmane répond aux accusations de Hamel

Le général-major à la retraite Kamel Abderrahmane a réagi, ce mercredi 12 aout, aux accusations portées contre lui par l’ancien DGSN, Abdelghani Hamel.

Dans une lettre ouverte au président, le général-major Abderrahmane a interpellé le chef de l’État, Abdelmadjid Tebboune, en sa qualité de premier magistrat du pays pour faire la lumière sur les accusations portées contre lui par Hamel.

« Compte tenu des déclarations du prévenu, ex-directeur général de la Sûreté nationale, le général-major Abdelghani Hamel, devant le tribunal, publiées par El Watan en date du 5 août 2020 faisant état de graves accusations à mon encontre, je tiens par la présente précision à affirmer que les propos de l’ex-DGSN sont de pures inventions et que la vérité sortira lors d’un procès que j’ai l’intention d’entreprendre contre lui », a écrit l’ancien haut gradé de l’Armée dans sa lettre.

« L’occasion m’est donnée encore une fois pour interpeller le président de la République, en tant que premier magistrat du pays, et lui demander de faire la lumière et toute la lumière sur cette scabreuse cabale dirigée contre ma personne et surtout démasquer les véritables instigateurs (…) j’ai l’espoir qu’il ouvre une enquête pour élucider cette affaire. Après avoir servi mon pays du mieux que je pouvais, y compris au prix de mon intégrité physique, je ne peux rester de marbre devant une telle campagne de diffamation qui porte atteinte à la stabilité et la quiétude de ma famille », a-t-il ajouté.

Pour rappel, Abdelghani Hamel avait, lors de son procès, accusé le général-major Abderrahmane d’avoir des relations entre lui et l’ex-baron de la drogue Ahmed Zendjabil, mort en 2012.

