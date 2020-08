Hommage au grand chanteur Katchou, décédé le 12 août 2007

La date de ce 12 août marque le 11ᵉ anniversaire de la disparition de l’un des pionniers de la musique chaoui en Algérie, le regretté Ali Nasri, dit Katchou.

Ali Nasri, Katchou, est né le 15 avril 1963, à Batna. Originaire de la tribu des Ouled Chelih, il est l’un des pionniers de la musique chaoui moderne. Tout au long de sa carrière d’artiste, il a su honorer cet héritage chaoui des Aurès au niveau national et international.

Katchou débute dans le monde de la musique chaoui avec des reprises du grand Aïssa Djermouni (1901-1946), comme « Metoussa ».

À l’âge de 23 ans, le jeune artiste entame sa carrière en intégrant des groupes musicaux, « Kechida » puis « Thaziri », il sort, par la suite, son premier album « Babor Irouh » en 1987, et enchaîne les tubes qui connaissent, en peu de temps, un grand succès, particulièrement depuis la sortie du tube « Nouara ».

Katchou commence alors à se produire un peu partout, et parvient à inscrire son nom parmi les meilleurs chanteurs de la région des Aurès. Ses tournées se multiplient en Algérie et même à l’étranger, notamment au Maroc, en Tunisie et en France.

En 2008, il est présent au Festival de la chanson Amazigh, auprès d’Aït Menguellat et de Djamel Allam, ainsi que beaucoup d’autres artistes de renom.

Le répertoire du défunt artiste compte 7 albums avec 80 chansons, dont une cinquantaine en chaoui et une trentaine en arabe. Les plus populaires sont « Nouara », « Hey Demi Demi », « Ahna Chaouia », ou encore « Hami Hami ».

Ali Nasri, « Katchou », surnommé » le rossignol des Aurès », a donné le meilleur de lui-même au service de l’art algérien. Dans les années 90, une période particulièrement difficile pour le peuple algérien, il a égayé les foyers et les cœurs des Algériens auprès d’autres artistes comme les regrettés Kamel Messaoudi (1961-1998) et Cheb Hasni (1968-1994).

Le 12 août 2007, la mort a eu raison de lui suite à un accident de la circulation, survenu au niveau d’Aïn Touta, wilaya de Batna. Katchou est mort à l’âge de 46 ans, laissant derrière lui 3 enfants. Dès l’annonce de son décès, ses fans se sont, massivement, rendus à Batna pour assister à l’enterrement et dire adieu à leur chanteur bien aimé.

Rédaction d’Algérie 360.