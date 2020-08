Déconfinement : Les piscines non concernées par la réouverture progressive

Les services du Premier ministère ont annoncé hier mardi que les piscines n’étaient pas concernées, pour l’heure, par la décision de réouverture graduelle et contrôlée des espaces récréatifs et des lieux de plaisance à compter du 15 août prochain, en tant que mesure de levée progressive du confinement imposé par la propagation de la pandémie du Coronavirus.

La décision de reprise de ces activités « exclut, pour l’heure, les piscines et autres bassins de natation tant à l’intérieur des hôtels que dans les espaces prévus à cet effet », ont précisé les mêmes services dans un communiqué.

Les services du Premier ministère avait arrêté samedi dernier le dispositif de mise en œuvre de la décision portant ouverture graduelle et contrôlée des plages, des espaces récréatifs, des lieux de plaisance et de détente, des hôtels, cafés et restaurants, dans le respect des protocoles sanitaires de prévention et de protection contre la propagation de l’épidémie Covid-19, rappelle t-on.

Rédaction d’Algérie360