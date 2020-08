Crise sanitaire: Le ministre de l’Énergie révèle le montant des pertes des compagnies nationales

Le ministre de l’Énergie, Abdelmadjid Attar a révélé, ce mercredi 12 aout, le montant des pertes des compagnies nationales de l’énergie.

Intervenant à la rencontre Gouvernement-walis, M. Attar a fait savoir que les pertes des compagnies nationales de l’énergie estimées à près de 125 milliards de dinars, en raison de la crise du coronavirus (Covid-19).

« L’économie nationale et le marché pétrolier en particulier traversent une période difficile, marquée par une chute des cours et une baisse de la demande mondiale depuis la fin du 1er trimestre 2020, en raison de la propagation de la pandémie du nouveau coronavirus, impactant négativement l’économie nationale », a-t-il dit.

« Les recettes de l’Etat issues des exportations des hydrocarbures a diminué de près de 40% durant le 1er semestre 2020 par rapport à la même période de l’année 2019 », a précisé le ministre, ajoutant : « Tous ces facteurs réunis ont exacerbé la situation, notamment face à la hausse croissante de la demande interne d’énergie avec près de 7% par an ».

Par ailleurs, M. Attar a fait savoir que le secteur de l’énergie a « adopté une stratégie de relance, dans le cadre du programme du Gouvernement basé essentiellement sur les axes prioritaires, inspirés du programme du Président de la République ».

Ladite stratégie repose sur l’application d’une politique de développement indépendante de la rente pétrolière, l’orientation et la valorisation des ressources, et la production d’hydrocarbures pour réaliser le bien-être du citoyen, créer des opportunités d’emploi et de nouvelles richesses.

Rédaction d’Algerie360