Coronavirus Algérie : Les principaux événements de la journée du 12 Août 2020

Le porte-parole du comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus, Djamel Fourar, a indiqué, hier, que 495 nouvelles contaminations au Covid-19 et 11 décès ont été enregistrés lors des dernières 24 heures.

Au total le nombre de cas confirmés s’élève à 36699, celui des décès à 1333, alors que le total des patients guéris passe à 25 627.

Voici les principaux événements de journée du mercredi 12 Août 2020 :

Le ministre de l'Énergie, Abdelmadjid Attar a révélé, ce mercredi 12 aout, le montant des pertes des compagnies nationales de l'énergie.

Un enfant âgé de 7 ans a été retrouvé, ce mercredi 12 août, mort au milieu des dunes dans le désert de la wilaya de Ouargla.

La date de ce 12 août marque le 11ᵉ anniversaire de la disparition de l'un des pionniers de la musique chaoui en Algérie, le regretté Ali Nasri, dit Katchou.

Le général-major à la retraite Kamel Abderrahmane a réagi, ce mercredi 12 aout, aux accusations portées contre lui par l'ancien DGSN, Abdelghani Hamel.

Le ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Belkacem Zeghmati, a installé, hier mardi, le nouveau président de la Cour d'Alger, Mokhtar Bouchrit.

Les hommes d'affaires Ali Haddad et Mahieddine Tahkout, incarcérés à la maison d'arrêt d'El Harrach, ont été transférés vers d'autres prisons du pays.

Le bilan quotidien des contaminations au coronavirus (Covid-19) a encore enregistré, ce mercredi 12 août, une légère baisse.

Le ministre de l'Industrie, Ferhat Ait Ali Braham, a présenté, ce mercredi 12 aout, les principales mesures du plan de son département pour transformer le Secteur industriel à un « créateur de plus-value et de fiscalité ».

Le ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid a reçu, ce mercredi 12 aout, l'ambassadeur de la Fédération de Russie en Algérie, Igor Beliaev.

Une soixantaine de migrants clandestins algériens, parmi eux des femmes et des enfants, ont atteint la rive espagnole ces derniers jours.

Un couple franco-algérien fait face à des difficultés pour reconnaître la nationalité française à l'un de leurs fils.

Le chef de l'État Abdelmadjid Tebboune a évoqué, ce mercredi lors du discours d'ouverture de la réunion gouvernement-walis au Palais des Nations, l'affaire du lobbyiste américain engagé par Ali Haddad.

Le Chef de l'État, Abdelmadjid Tebboune a estimé, lors de son discours prononcé lors de la deuxième réunion Gouvernement – Walis qui s'est tenu ce 12 août au Palais des Nations à Alger que la majorité et 80% citoyens Algériens remercient Dieu pour la paix sociale, la stabilité et la sécurité qui caractérise la nouvelle Algérie.

Le ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid a rencontré ce mercredi l'ambassadeur de la Fédération de Russie en Algérie, Igor Beliaev. La rencontre s'est déroulée autour de l'état de disponibilité du vaccin dans les laboratoires russes.

Le ministre de l'Enseignement et de la recherche scientifique, Abdelbaki Benziane, a évoqué lors de son discours prononcé lors de la deuxième réunion Gouvernement – Walis qui s'est tenue ce 12 août au Palais des Nations à Alger les mesures prises pour achever l'année universitaire en cours, et préparer la prochaine entrée 2020/2021.

Un septuagénaire s'est donné la mort par pendaison au niveau de son domicile dans la localité de Bouira, lundi 10 août 2020.

Trois membres d'une famille ont perdu la vie, mardi soir, par asphyxie au monoxyde de carbone au niveau d'une cité située dans la wilaya de Laghouat.

La Cour d'Alger a statué aujourd'hui le 12 Aout dans le procès impliquant Abdelaghnni Hamel et sa famille, le juge prononcé une peine de 12 ans de prison ferme à l'encontre de l'ancien Directeur général de la Sûreté nationale (DGSN), Abdelghani Hamel, poursuivi pour plusieurs chefs d'accusation, dont « blanchiment d'argent », « enrichissement illicite », « trafic d'influence » et « obtention de fonciers par des moyens illégaux ».

Le procès de l'ancien député Baha Eddine Tliba a été reporté mercredi au tribunal de Sidi M'hamed d'Alger au 2 septembre prochain, en raison de l'absence de témoins, a-t-on appris de source judiciaire.

Quatre passeurs ont été condamnés lundi pour tentative d'immigration clandestine au niveau de la commune d'El Kala dans la wilaya d'El Tarf.

Dr Bekkat Berkani, membre du Comité scientifique de suivi de la pandémie de coronavirus estime que « nous devons revenir progressivement à des activités de situation normale, qu'elles soient commerciales, religieuses ou même ludiques ».

Le chef de l'État Abdelmadjid Tebboune a évoqué ce mercredi, de la réunion gouvernement-walis au Palais des Nations (Club des Pins), la question du referendum sur la nouvelle constitution.

Le Chef de l'État Abdelmadjid Tebboune, a mis en garde aujourd'hui, mercredi, tous les responsables du retard dans le versement des subventions et des primes Coronavirus aux citoyens éligibles et aux membres du corps médical.

Cinq vaccins, trois occidentaux et deux Chinois, sont entrés en phase 3 de tests auprès de milliers de personnes, tandis que la Russie a affirmé mardi que son candidat vaccin « Spoutnik V » serait administré dès septembre au personnel médical, avant l'achèvement des essais cliniques.

Le chef de l'État Abdelmadjid Tebboune a annoncé, ce mercredi lors de l'ouverture de la réunion gouvernement-walis, que quatre walis ont été contaminés par le Covid-19.

Les appels à la libération immédiate et sans condition du journaliste Khaled Drareni, devenu un symbole du combat pour la liberté de la presse en Algérie, se sont multipliés au lendemain de sa condamnation à une peine de trois ans de prison ferme, Maitre Sofiane Chouiter, avocat et expert algérien en droits de l'homme, a annoncé avoir saisi des rapporteurs spéciaux de l'ONU et de l'UA sur la peine de prison la plus lourde prononcée depuis l'Indépendance contre un journaliste pour son travail.

200 ressortissants Algériens bloqués au Canada ont regagné le territoire national dans le cadre des opérations de rapatriement des citoyens Algériens bloqués à l'étranger.

Le ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire a annoncé, aujourd'hui mercredi dans un communiqué, le réaménagement du confinement partiel à domicile imposé dans six communes de la wilaya de Tébessa, de 20h00 au lendemain à 05h00, pour une durée de 15 jours et ce à compter de demain jeudi.

Un petit garçon, âgé d'à peine 3 ans, a trouvé la mort lundi, suite au renversement d'une embarcation de migration clandestine à destination des côtes italiennes.

Le ministre russe de la santé Mikhaïl Mourachko a répondu ce mercredi aux accusations contre la Russie concernant l'efficacité du vaccin contre le Covid-19 Spoutnik V.

Les services du Premier ministère ont annoncé hier mardi que les piscines n'étaient pas concernées, pour l'heure, par la décision de réouverture graduelle et contrôlée des espaces récréatifs et des lieux de plaisance à compter du 15 août prochain, en tant que mesure de levée progressive du confinement imposé par la propagation de la pandémie du Coronavirus.

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid a rencontré, hier mardi, l'ambassadeur de Chine, a indiqué un communiqué du ministère.