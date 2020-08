Annaba : La mort d’un petit enfant de 3 ans bouleverse la région

Un petit garçon, âgé d’à peine 3 ans, a trouvé la mort lundi, suite au renversement d’une embarcation de migration clandestine à destination des côtes italiennes.

En effet, selon des sources locales, 38 harraga ont pris la mer à l’aube du lundi 10 août, dans le but de rejoindre la rive nord de la méditerranée. Le petit Kenzi G. de 3 ans était à bord de l’une des deux barques en compagnie de sa mère, âgée de 27 ans. Une fois arrivés en haute mer, une importante houle a renversé les deux barques. Le petit enfant est le seul à avoir trouvé la mort sur les 38 passagers qui ont été secourus par l’équipage du navire TIMGAD vers 15h.

Les 37 personnes secourues, dont 4 femmes, ont été transférés au niveau de la station maritime principale des Gardes côtes de la wilaya de Annaba. La jeune maman, se trouvant avec eux, a été présenté devant le procureur de la République au tribunal d’Annaba le jour de l’enterrement de son enfant, hier 11 août. La dépouille du petit garçon a été transférée à la morgue du centre hospitalo-universitaire d’Ibn-Rochd, à Annaba.

D’après les dires des proches de la petite famille, le père de l’enfant avait migré clandestinement un an plus tôt, et a demandé à son épouse et son bébé de 3 ans de le rejoindre car selon lui, il aurait stabilisé sa situation en France, et aimerait que sa petite famille le rejoigne pour vivre le « rêve européen ». Hélas, le sort en a décidé autrement.

À noter que depuis quelques semaines, des milliers d’Algériens diplômés ou pas, tentent de fuir le pays à la recherche d’un avenir meilleur sous des cieux plus cléments. Le phénomène des « harraga » ne cesse de faire des victimes et n’épargne aucune tranche d’âge.

Rédaction d’Algérie360.