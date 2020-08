Abdelbaki Benziane : « La reprise des études universitaires sera à distance, à partir du 23 août »

Le ministre de l’Enseignement et de la recherche scientifique, Abdelbaki Benziane, a évoqué lors de son discours prononcé lors de la deuxième réunion Gouvernement – Walis qui s’est tenue ce 12 août au Palais des Nations à Alger les mesures prises pour achever l’année universitaire en cours, et préparer la prochaine entrée 2020/2021.

Le ministre a déclaré : « La situation exceptionnelle actuelle dont le pays traverse à la suite de la propagation de la pandémie du Coronavirus a affecté la situation du secteur de l’enseignement comme d’autres secteurs, et a poussé ce dernier à concevoir des solutions alternatives basées sur l’activation du modèle d’enseignement à distance à travers les médias disponibles. »

Le ministre a déclaré : « Les activités pédagogiques peuvent être reprises exclusivement sous forme d’enseignement à distance, à partir du 23 août, notant que la reprise des activités éducatives selon le schéma présentiel sera décidé après la réunion ministérielle prévue le samedi 15 août 2020 ».

Le ministre de l’Enseignement et de la recherche scientifique a demandé aux représentants du syndicat de prendre de nouvelles mesures pour préparer la rentrée universitaire 2020-2021, et de clôturer la précédente. Ces derniers sont appelés à fournir des propositions amélioratives, qui contribueront au bon déroulement de la rentrée universitaire, affirmant qu’un protocole qui contiendra les réformes nécessaires, sera mis en vigueur, afin de préserver la santé des étudiants, des enseignants et de tout le personnel de l’université, en cette période exceptionnelle de pandémie. Le ministre s’est également prononcé sur de nouvelles démarches qui visent à « améliorer les conditions de travail et à développer ses outils, à travers la consolidation des opérations de formation continue, de recyclage et de sessions de perfectionnement.

Rédaction d’Algérie360