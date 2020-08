Union Européenne : Plus qu’un seul pays du Maghreb dans la liste des pays sûrs

L’Union européenne a retiré le Maroc de sa liste des pays sûrs concernant l’évolution de la pandémie du Covid-19.

Dans un communiqué publié sur son site officiel, l’UE a annoncé que le Maroc ne faisait plus partie de sa liste des pays sûrs, mise à jour samedi 8 août, en vue de l’évolution alarmante de la maladie durant ces dernières semaines. Une semaine après la décision de soustraire l’Algérie, la Tunisie reste donc le seul pays du Maghreb à figurer parmi les pays sûrs. Cette liste comporte actuellement 11 pays jugés sûrs concernant le Coronavirus.

Par ailleurs, le communiqué de l’Union a précisé que « sur la base des critères et conditions énoncés dans la recommandation, à partir du 8 août, les États membres devraient progressivement lever les restrictions aux frontières extérieures pour les résidents des pays tiers suivants : l’Australie, le Canada, la Géorgie, le Japon, la Nouvelle-Zélande, le Rwanda, la Corée du Sud, la Thaïlande, la Tunisie, l’Uruguay et la Chine (sous réserve de confirmation de réciprocité) », et a indiqué que les « résidents d’Andorre, de Monaco, de Saint-Marin et du Vatican devraient être considérés comme des résidents de l’UE aux fins de la présente recommandation. »

Toutefois, cette liste continuera d’être mise à jour et révisée toutes les deux semaines, a expliqué le communiqué. Ainsi, Les pays qui ne figurent plus dans la liste initiale, composé alors de 15 pays établis au début du mois de juillet, sont : l’Algérie, le Monténégro, le Maroc et la Serbie.

Rédaction d’Algérie360.