Une pétition pour la libération du journaliste Khaled Drareni

La condamnation du journaliste Khaled Drareni à 3 ans de prison ferme continue de susciter l’indignation de l’opinion publique et de la classe politique. Une pétition a été lancée ce mardi par un groupe de journalistes.

Les signataires ont dénoncé le verdict prononcé à l’encontre du journaliste, qui n’a fait « qu’exercer son métier de journaliste dans le respect des règles de la déontologie, notamment dans sa couverture continue du Hirak depuis le 22 février 2019 ».

Selon le document signé par plus de 1000 signataires, il s’agit « de la peine de prison la plus lourde prononcée depuis l’indépendance contre un journaliste pour son travail ».

« La place de Khaled Drareni n’est pas en prison. Nous signataires de cette pétition initiée par un groupe de journalistes exigeons sa libération immédiate et sa réhabilitation », lit-on dans le document.

Les premiers signataires :

Louisette ighilahriz

Lakhdar Bouregaa

Noureddine Melikechi, chercheur professeur aux Etats-Unis

Mostafa Bouchachi, avocat et défenseur des droits de l’homme

Abelghani Badi, avocat et défenseur des droits de l’homme

Noureddine Benissad, avocat et président de la Ligue algérienne pour la défense des droits de l’homme (LADDH)

Aïssa Rahmoune, avocat et vice président de la LADDH

Nacer Djabi, sociologue

Said Djaafar, journaliste

Omar Belhouchet, journaliste

Sid Ahmed Semiane, auteur-réalisateur

Hacen Ouali, directeur de publication de Liberté

Louisa Aït Hamadouche-Dris, politologue

Cherif Dris, politologue

Fatma Oussedik, universitaire

Maïssa Bey (écrivain)

Amin Zaoui (écrivain et universitaire)

Mustapha Benjamaa, Journaliste

Tarik Hafid, journaliste

Akram Kharief, journaliste

Hadjer Guenanfa, journaliste

Mustapha Bestami, journaliste

Madjeda Zouine, journaliste

Amina Azoune, journaliste

Ghada Hamrouche, journaliste

Linda Hamed, journaliste

Massinissa Benlakehal, journaliste

Nabila Bouchaala

Djaafar Kheloufi, journaliste

Latifa Abada, journaliste

Mehdi Aloui, journaliste

Edwy Plenel, journaliste

Pierre Puchot, journaliste

Mohcine Belabbas, président du RCD

Atmane Mazouz, député et cadre du RCD

Youcef RamdaneTaazibt cadre dirigeant Parti des travailleurs

Djelloul Djoudi cadre dirigeant parti des Travailleurs

Said Salhi, vice-président de la LADDH

Samir Benlarbi, Militant et Activiste, ex détenu d’opinion

Abdelouahab Fersaoui, président de RAJ

Assia Bakir, universitaire

Kaouther Adimi , auteur

Ali Amran, musicien

Sofia Djama, réalisatrice

Mourad Moussi, chirurgien

Hakim Addad, militant

Karim Moussaoui, réalisateur

Ali Meghazi, écrivain

Ouamar Saoudi, député et cadre du RCD

Mohand Arezki Hamdous, député et cadre du RCD

Fetta Sadat, députée et cadre du RCD

Ahmed Aït Issad Yanis Koussim, réalisateur-scénariste

Akila Lazri, médecin

Aissa Merah

Chaouki Mechakra

Hocine Gasmi, journaliste

Amin Khan, auteur

Zineddine Chenna, consultant

Réda Boudraa, élu APW de Béjaïa

Amira Boudjema, Journaliste

Akli Karou Retraité

Yasmina Briki étudiante

Souhila Hammadi journaliste

Mohand Belambri retraité

Bania Abdelmalek cadre dans une entreprise

Meziane Sadi consultant

Leila Hadjarab, avocate

Yassine Assiouane ingénieur d’études

Bensafia lyes , Ingénieur d’Etat

Selma Kasmi journaliste

Yasmine Marouf Araibi, journaliste

Massinissa Afraoucene/Étudiant

Messaoud tabbeche éditeur bladinews

Mohand TOUAHRI, fonctionnaire

Slimane Bensayah journaliste

Hamou Chkebkeb, Militant pour les droits humains

Al Arbi Seghiar, Architecte.

Sofiane Iskounen, Entraîneur volley-ball

Kousseila IDDIR militant du FFS

Samir Mimouni enseignant

Farida Nedjaa enseignante

Madani Maddi, Cadre à Sonatrach

Asma Mechakra, Chercheuse scientifique

Mouloud Ait Termoul, militant politique

Khadidja Kaci femme au foyer

Zohra Kaci enseignante à la retraite

Inès Boukhalfa journaliste

Zakaria Hannache, militant

Nacera Kaci réceptionniste

Ghaya Harchaoui, juriste retraite

Samira Dehri journaliste

HADOUCHE NACERA AVOCATE P LA DEFENSE DES DROITS DE LHOMME

Asma Laid journaliste

Amina Messouci, contrôleur de gestion

Rabah Kacel Étudiant

Abla Cherif journaliste

Soraya Bennourine. Juriste

Kenzy Briki étudiant

Karim Kebir journaliste

Ladoul Sara, enseignante Alger CNUAC

Ahmed Allia journaliste

Dalila Saidi retraitée

Karim Aimeur journaliste

Lassouli el hadi.Agriculteur

Youcef Rezzoug journaliste

Nedjwa Khellil journaliste

Mourad Briki fonctionnaire

mohamed khemmali, journaliste

Neila Latrous, journaliste

Rosa Moussaoui, journaliste

Myriam Kendsi, artiste peintre

Mohamed Sifaoui, journaliste.

Salsabil Chellali, journaliste

Leïla Beratto, journaliste

Hassiba Hadjoudja, journaliste

Rachida el Azzouzi, journaliste

Mazouzi Amel ingénieur

Riad Ghafir manager

Briki-ikhadalen Katia Chirurgien dentiste

Samira messouci , militante

Seddik Touaoula, designer graphique

Abdallah Benadouda (radio corona internationale)

Ramdane Iftini (réalisateur documentariste)

Akli Rezouali (journaliste )

Kenza Sifi (journaliste)

Hanane Trinel (formatrice aide médico psychologique)

Nassira Saidi (citoyenne)

Arezki Tahar (citoyen)

Nadia Leila Aissaoui (militante féministe)

Samia Meziane (comédienne )

Adila Bendimerad (comédienne)

Meryem Belkaid (universitaire)

Abdelkrim Boudra, consultant et militant

Khelaf benhadda, journaliste

Raouf Farrah, chercheur en géopolitique

Nora Ludmila Yamani assistante de direction

Ahcene Kadi militant RAJ/ LADDH

Rédouane Zizi journaliste

Nadia Dellal directrice d’hôtel

Aïssa Deladem, Enseignant

Massi Hamadene activiste

Mourad BOUZIDI, manager d’entreprise IT

Ferhat Sadoud militant politique , avocat

Abdelhamid anis étudiant

Ahmed Guellaz, Avocat, ex magistrat

Jugurtha Abbou militant politique

Youcef Kacimi, universitaire, Militant des droits humains

Salima Benani fonctionnaire

Djamel Bechkour fonctionnaire

Mimi Benani Femme au foyer

Redouane Benani retraité ex- condamné a mort

Chafika Soufi Retraitée

Said Mandi journaliste

Elamin Marou. Financial data analyst

Malek Bensmail (réalisateur)

Mustapha Hammouche (Journalistz)

Amer Ouali (journaliste)

Amine Khaled (Conseiller Littéraire, théâtre. Paris.)

Leila Aoudj (citoyenne)

Amina Salem Castaing (productrice )

Samir Hanifi, Chef de cabine / Instructeur Tassili Airlines

Hana Menasria journaliste

Karima Ammour Éducatrice spécialisée

Djamel Allilat journaliste

Chérifa Kheddar militante des droits de l’homme

Meziane Albane journaliste

Ihcène Menous, Social Media Expert

Karim Belazzoug, publicitaire

Hajar Bali, auteure

Hammeche Farida, retraitée

Adila Bendimerad, comédienne

Benslama Lazreg,universitaire retraité

Benslama Hanifa , universitaire retraitée

Hameg Hamida, universitaire retraitée

Moulfi Amar, universitaire retraité

Lounis Baali militant

LEKADIR Hakim Ingénieur en génie civil

NASSIMA NAWEL LAIB Responsable commerciale

Anouar rahmani, écrivain

défensseur des droits de l’homme

Nacer Samir ingénieur chimiste

Chabane Kaci journaliste

Zoubir zobiri Directeur commercial

Sara Merzougui journaliste

OUCIF Aziz – Directeur commercial dans le tourisme

Djamel Meftah, architecte

Kamel Mejdoub journaliste

AKKAL MESSAOUD Cadre technique aéroport D’Alger

Samir Leslous journaliste

Anis Lahrir Délégué commercial

Ania Boumaza déléguée commercial digital

Moulfi Leila enseignante universitaire

Ould Hamouda Naïma, enseignante universitaire

Ould Hamouda Mahdjoub, médecin retraité

Zaki Hannache militant des droits de l’homme

Salim Serkhane journaliste

Sidali kouidri Filali, militant

SmatiChawki Amine, Animateur TV/Radio

Bouchra Naamane, journaliste

Djamel Zenati (militant de la démocratie)

Boualem Ziani (producteur )

Sara Kharfi (citoyenne blogueuse)

amine Idjer (citoyen )

Abdelhak Mellah

Racim Touaibi Benghanem, citoyen

Abdenour Bakour, citoyen

Mourad Biatour, cadre du RCD

Mehdi Brahimi, ingénieur

Ferhat Boudjit, président de l’association Tadukli Aziz Atoumi, militant politique

Samir Moussaoui, enseignant et militant

Kamel Aidli, enseignant et militant

Hakim Lamaouche, enseignant et militant

Karim Bakakria, fonctionnaire de la santé

Mohand Belkacemi, retraité de l’éducation nationale

Nassime Ferguene, vice président de l’APC de Sidi Aïch

Yamina Alili, avocate

Boubekeur Hamaili, avocat

Sabrina Mazri, enseignante

Kmael Acheuk, militant

Athmane Ahfir, militant

Nour Hammache, fonctionnaire

Samir Toumi, écrivain

Mohamed El Hadi Dahmoun, graphiste

Nabil Boubekeur (assistant réalisateur)

Meriem Sator (architecte)

Saliha Lainceur, étudiante

Benaoudia mohand, infirmier

Cheikh Lounis Wezna, retraité

Larbi Adel étudiant

Houari Chalakh étudiant en journalisme en Italie

Lounis Hamad, maroquinie

Sarah slimani (enseignante universitaire)

Kaci yazid (gérant)

Kaci malika (agricultrice)

Dalal Djamila Sahraoui, rédactrice et militante féministe

Lahouari Addi sociologue

Rachid Sebki, fonctionnaireuniversité mouloud mammeri de Tizi Ouzou.

Abdelkrim Boudra Consultant

Lynda abouriche , étudiante

Ali Ihaddadene enseignant

Ait Aider Said enseignant

Izri lylia consultante

Malika Moulai chef de projet

Benarab Nassima, Vendeuse chez Brandt Algérie

Madjid Sellamna, réalisateur

Malika Mezenner, enseignante

Imen Khemici journaliste Sonia Meravet, styliste photographe

Lyes Salem, réalisateur

Walid Aidoud, artiste

Samira Kadi Hanafi avocate

OuldSaid Ahmed ,Enseignant a Boudouaou

Hacene Zizi journaliste

Rachid AISSAOUI, enseignant – chercheur université Mascara

Mehamed Daoui, Professeur université mouloud mammeri de Tizi ouzou

Lila Mokri, journaliste

Djamel Sadouni, journaliste

Farid BOUHATTA, journaliste

Nabila Abada, journaliste

Abdelkader Eddrief, journaliste.

Kaci Tansaout, coordinateur du CNLD

Sid Ahmed Drareni père de Khaled

Said Salhi vice président de la LADDH

Menaouer El Hadi Mouri,étudiant

Nesrine dahmoun journaliste traductrice

Docteur Djamel -Eddine Oulmane, médecin retraité, artiste et militant pour la justice sociale et économique

Hammiche Hakim photographe

Fadila Messouci Conseillère clientèle dans les assurances

Fares Mansouri, militant

Hadj Kaddour Amel universitaire retraitée

Hassani M’hamed, Écrivain

Farid Bentouati, contrôleur aérien

Meriem Ahmed Ali, Journaliste

Abdessamad Titraoui, Journaliste

Hadj Kaddour boumedine Universitaire Retraité

Sid Ali Sousi, commerçant

Jugurtha ibersiene, journaliste

Hamidouche Arezki, Administrateur

Said Mekla journaliste

Yahia Arkat journaliste

Aïssa Mouissi journaliste

Ali Fellah Benali, Avocat

Outoudert Hakim journaliste

Mohamed Zaoui, journaliste Realisateur

Abdelkrim Ghezali journaliste

Ali Boukhlef journaliste

Ali Djeri journaliste

Merouane Hadid auditeur

Azzedine BRAKNI Formateur

Salim NENNI Responsable Communication

Alarm Kharief journaliste

Mustapha Bastami journaliste écrivain

Ayad Farida commerçante

Madjid Makedhi journaliste

Gagaoua mourad, avocat

Lynda Abbou journaliste

Hamid Goumrassa journaliste

Miloud Lassal Journaliste

Faycal Média journaliste

Zineb Benzita journaliste

Nadir Iddir journaliste

Abdelghani Aichoun journaliste

Farah Abada journaliste

Imad Boubekri Journaliste

Keddouh Mohand Seghir, Journaliste

Benlarbi Fatima journaliste retraitée

Abdenour Haouati Journaliste je

Faïza Mostafa, journaliste

Kenza Khatoo journaliste

Mohamed lamine Maghnine journaliste

Salima Abada réalisatrice

Hafid Derradji journaliste

Zoheir Aberkane journaliste

Ghobrini Mustapha, université Mostaganem , CNUAC

yahyaoui Kaddour, médecin, collectif AMANA

Smaïl Djerbal, journaliste

Tewfik Allal militant associatif

Ahmed Dahmani universitaire

HADJOU Ghiles , étudiant, syndicaliste

Nahed Redouane- journaliste

Djillali Mokrane militant Raj

Alileche azzedin, Médecin

Rebab Mohammedi militante

Nawel El Houari- journaliste

Yahia Cherif, Tewfik Médecin

Tarik Bouflih journaliste

Baghdad Kara citoyen

Salim BENCHABANE, Salarié

Mouloud Taleb citoyen

lehad ramdane psychologue

REZAK Sofiane, Technicien en fibre optique » Algérie Télécom »

Idir Alileche, militant politique, syndicaliste, étudiant en Sces économiques UMMTO

Lahouari Fellahi profession libérale

Nacira Hassaine fonction libérale

Mahrez Rabia journaliste indépendant

MEDIA Younes, citoyen

Yahi ali gérant agence de Voyages

Rafek Dib citoyen

Mouri Mohand, militant élu APC

Roza Smache, juriste Tizi Ouzou

Kamela Haddoum journaliste

Fetta Ait Driss, profession libérale

Abdelmadjid Benkaci journaliste

Nadia Ait Menguellet, gérante d’école privée Tizi Ouzou

ADJEMOUT KARIM COMERÇANT a Alger –

BEKKAI Nabil, Ingénieur génie civil

Khelifa Doudjedid, enseignant

Aksoum amar salarié au sud d’Algérie

Amine Achour commerçant

Karim Mesli étudiant

Karou Akli, Retraité

Soraya Cherfioui, Enseignante.

Abdelkader Lakhdari citoyen

Benkaaba Youcef Activiste

Zino Hassaine médecin

Mohammed riad bekhechi commerçant

Belarbi Fatiha retraitée

Khelil Amina ingénieur biologiste

Boumedine Moussa-Boudjemâa. Universitaire

FALEH HAMMOUDI, Militant des droits de l’homme

Noureddine yahia messaoud. Pharmacien

Med Arezki Belkacemi , retraité

Amel Blidi, journaliste

Abderrazak Bendjoudi, militant politique

Toufik boukaada universitaire

Amira Berrouieche, pharmacienne, Alger

Hachem Saci, avocat/ militant politique, khenchela

Benslimane seif eddine Architect, constantine

REZAZGUI Nassima , Avocate , barreau de Boumerdes

Hakim MEBARKI , Militant politique

YAHIAOUI Fayçal , Militant politique

Toufik ICHALAL , Militant politique

Reda Ichalalen, fonctionnaire et militant politique

Bachir ARHAB , Militant politique et ex détenu politique

Sofiane Benyounes, militant politique, fondateur de Algerie Debout

Mohamed El Amine BENDAHMANE , Avocat , barreau de Tlemcen

Walid LAIDOUNI , Militant de Skikda

Fawzi ABDELHADI , Militant politique et retraité de l’éducation nationale

Beramtane Amimeur, anthropologue , journaliste et militant .

MOSBAH Oussama el hacen, ingénieur en génie mécaniqueet Militant de Skikda

Lynda Nacer / Journaliste

Hacene Naitdjoudi , enseignant

Toufik Kadous , Militant Skikda

Wanis sakhri, Militant Skikda

Mohamed Labdouci, Président du bureau régional du RCD de Béjaïa

Mokrane Labdouci, Maire Béni maouche

Abdenour Abahour ; Maire Sidi Aich

Madjid Ouddak, Maire Chemini

Youcef Rezkini, Élu, ancien maire

Khiredine Medjani, Militant, ancien detenu d’opinion

Abdelmadjid Mhenni, Militant des droits de l’Homme, journaliste

Ihden Idris, Militant politique

Abdelkrim Kheloufi, Militant politique

Ahmed Saidi, Militant politique

Saïd Bouchoul, Président d’association

Nadir Kheloufi, Président d’association

Mahmoud Boughriou, Militant politique, coordinateur national des jeunes progressistes du RCD Fares Labdouci, Militant politique

Idris Mohli, élu à l’APW

Leila sidhoum universitaire

Zoubir rouina syndicaliste

Ali bensaad universitaire

Sonia toumi universitaire

Sabrina rahmani ophtalmologue et militante

Amar ingrachen (journaliste éditeur)

Farid Yaker (citoyen militant)

Chahredine Berriah (journaliste)

Bachir Derraïs (producteur et réalisateur)

Nabila Smail, avocate

khaled Benaissa (comédien)

Nazim Mekbel (journaliste)

Nadia Chouitem, (médecin et militante politique PT) –

Cheklalia Malik (Journaliste)

Katia Debbouz (journaliste)

BALEH KAHINA ,INGÉNIEUR

Karim Ouachek, cadre NTIC – France

Djamila Ait Yala (chirurgien dentiste)

Tin Hinan El Kadi Universitaire

Zékiri Abdelmoumène, Maitre de Conférences USTHB

ADELKADER LAKHDARI , RETRAITÉ

Ihsane El.Kadi journaliste

Benhamida Fouzia monitrice auto- école

Sarah Chalal, Chirurgienne Thoracique (Tizi-Ouzou)

Sonia Merabet, styliste photographe

BOUMARAF Amina Étudiante

MOURAD HEMANA. CHEF D ENTREPRISE ET ACTIVISTE

Hichem khiat militant politique

Fatine Merzouk. Chef produit marketing

Sid Ahmed Merzouk Auditeur Sr

Ahmed Guellaz Avocat

Alileche azzedine. Médecin

Tarik Merzouk Ingenieur Technico-commercial

Amina Leftissi étudiante

Merad née ferrat nacera , enseignante de français

Amira Hammache / Ingénieur en planification

Souad Belmokhtar, mère au foyer

Taleb Bendiab Saad, Architecte

Ould matouk Ouali salarié et militant politique

Smail Zobid ,apiculteur

Sadi Djamel, enseignant

Abdelaziz koulla, Ingenieur Geologue

Hamid Mecheri, journaliste

Haddou Hami militant

Driss ADNANE ,Caricaturiste

Samira Berrahoui enseignante

Siam Sonia médecin

Nesro Mesli, militant de la démocratie

Boughermouh Zahir. Docteur Vétérinaire

Assia bessalem, général manger

Samir Lamari journaliste

Mokhtar ouazi, journaliste

Lilia Ait sidhoum étudiante

Azwaw Chabane, étudiant

Kouceila Rekik, journaliste

Ibersiene Warda , Etudiante

Adel Abderrezak, enseignant universitaire- CNUAC

Abderrazak Bendjoudi Analyste politique

Farid Cherfa, commerçant

Moussa Naït Amara, Journaliste

Mourad Amiri, cadre au ministère de l’intérieur suspendu et militant

Ouamrane Yazid, Étudiant

Merzoug Touati blogueur et journaliste

ouahmed smail, infographiste

Aissa Rahmoune, avocat

Amimmeur Beramtane, journaliste militant

Yahia Bounouar, Militant

Derahmoune naima, Retraitée

Meriem Boumaza Pharmacienne

Aliane MEZAIB , Technicien en Optique Médical

Anis hamza chelouche Journaliste

Madjid Tchatchi membre de conseil national du RCD

Ammar Kessab, Expert en politiques culturelles

Meissa Bey (écrivain)

Rabah Touil , Ingénieur en Aménagement

Wacila Mokri, Directrice commerciale

Soraya abbassen chirurgien dentiste

Fouzia Boumaza avocate

Djalel Louze , militant et activiste politique

Amine Bekha, Militant et activiste politique

اkhentous fares enseignant

Lachachi Ibrahim Cadre GRTE sonelgaz

Kenza Merzoug, journaliste

Sarah boudoukha, étudiante

Kamel Tarwihth , journaliste

Ouria Meziane enseignante retraitée

Maachou Omar, Enseignant universitaire

Zoubir Oubernine ,militant

Ibeghouchene malek ingénieur en travaux publics

Khames Liticia, ex journaliste, actuellement télé acteur

Laila Bougherara , avocate

Brachemi Ali Ingénieur

Sandra Ghimouz, office manager

Makhlouf Amina étudiante

Belharfi Nassir psychologue au chômage

Youcef MECHERRI , Fonctionnaire

Lynda Taalba, Coordinatrice du bureau de riposte international (de Béjaia)

Zouaoui djilali fonctionnaire de la jeunesse et des sports

Nassim Azzi fonctionnaire

Sallat dyhia ,étudiante

Nouri Nesrouche journaliste

CHERGUI Nazim Omar Cadre Superieur En Ressources Humaines

Tania Lebchri cadre

Safar zitoune salim (gérant d’entrepris)

Bouaziz Samy Ingénieur

Abed Idir chef d’entreprise dans le e-commerce

El Hadi Lassouli Agriculteur

Miloud Mebkhout enseignant universitaire Tlemcen

Mohamed Amine Bousbia élu APC Cheraga

Akram Boukli, Citoyen

Mokrani rachid, agronome

Kari Samia enseignante lycée

Lounaouci Lydia avocate

meghenine nacer militant

Farah Hadj Lazib , Architecte

Ait ziane omar, Activiste politique

Mohand amalloul » radio Lyon

Souag Abdelouahab journaliste

Ilimi àghilas, Ingenieur

Hadjer Rais citoyenne

Kaci Ait Djoudi, chef de zone chez cocacola

Samia Bellouche, Citoyenne

Deramchi yasmine citoyenne algérienne

Chabane hacina citoyenne algérienne

Aouicha Bekhti avocate

Adel Fettouche artisan

Adel merzouk citoyen

Salah Yermache ancien journaliste

Chebli Lyes enseignant

Ben Makhlouf Hamama, enseignante universitaire

Redjimi Yasmina, fonctionnaire

Ghezali El hachemi, Technicien supérieur

Fatima Natouri journaliste

Ahmim Malika, retraitée de l’éducation

Hassissene Mourad, enseignant universitaire retraité

Hocine Lounes, journaliste

Bouhmadouche Mohamed, enseignant universitaire

Kadri Mohand Said technicien

Kaci Mustapha retraité

Malek zourourou , chef d’entreprise

Chacha Remini ,retraitée

Raouf Faouzi Belhalib, infirmier militant politique

Sadi Henia PES

Brahim Meliti ,menuisier

Attoui Riad commerçant

Axel Tansaout profession libérale artiste

Kahina Hammoudi journaliste

Sadia Abbou, fonctionnaire CHU Tizi Ouzou.

Yakouben yabadas, étudiant

Ferhat Chitti. Artisan

Zahra Rahmouni, journaliste indépendante

Maher Mezahi, journaliste indépendant

Hamza Nekarli guide touristique

Omar azeggagh, étudiant

Aldja Samia Seghir, militante politique Ibtykar

BENYAHIA Hichem entrepreneur

Sidi Menad Si Ahmed climatologue expert senior des Nations unies SIGNE

Walid Grioua citoyen

Derradji Ibrahim El Amine , Avocat, Annaba

Sofiane Ouchene, acteur culturel

Souad Haouari, salariée

Yadi nawel, déléguée médicale

Othman Lahyani journaliste

Messaoudi Fatiha travaille a la SAA Ain el hammam

Sandra labchri, salariée

Maria Raissi , militante

Thanina moussaoui. Dentiste

Abbas Benlarbi, Directeur d’école primaire à Annaba

Hamici Hanine, Préparateur Fromage

Saidouni abdelatif pharmacien

Redjimi Zineb: étudiante

Bourouiba Wassila, enseignante universitaire

Bouchenna Rachid, enseignant universitaire

Abdelatif Aleur , retraité universitaire

Atroune Farid ,enseignant universitaire

Tadjine Abderrahmane, retraité universitaire

Denoun Abderrahmane, enseignant universitaire

Aït Ihaddadene Farid, enseignant universitaire

Amrouche Farid, enseignant universitaire

Mechab Mustapha,enseignant universitaire

Ould Hamouda Sarah, gestionnaire de santé

Djadoun Amar, enseignant universitaire

Messaoudi jamila retraité infirmier

Messaoudi Aicha directrices commerciale

Boudjemil tassadit agent commercial

ÉLYAS Fillali militant

AOUISSI Yasmine etudiante

Fezoui Aziza universitaire retraitée

Abdeltef Amer

Fethi Gheras coordinateur MDS

Nassim YASSA, Etudiant/Membre de la direction nationale du RCD, Boumerde

Sofiane Oumellal, président d’APC d’Afir, Boumerdes

Billal Bacha, président d’association/ militant politique, Boumerdes

Kamal Fardjallah, Avocat, M’sila

Ossama Mortad, universitaire, Tlemcen

Badreddine Garmat, journaliste, Djelfa

Ghemired Lotfi, Etudiant/ Activiste politique, Skikda

Boulakroune Abdellah, Activiste politique, Constantine

Haitem Mabrouk, Etudiant/ activiste politique, Annaba

Mokhtar Bouldjennet, président d’association, Boumerdes

Omar Ait Ziane, Activiste politique, Boumerdes

Takouchet Mostapha, enseignant/ militant politique, Boumerdes

Chebala Messaouda membre bureau national MDS

Ali Brahimi juriste co- fondateur de CAMAN

Zoubir Arrous, professeur en sociologie

Nacer Loucif Timsiline comptable

Mahieddine Ouferhat, directeur d’école Paris

Zoubida Assoul membre du collectif des avocats de défense et présidente de l’UCP

Yacine habibi responsable technique

Mohamed Zaaf, prof a l’université d’Annaba. NUR/CNUAC

Bédad Kahina activiste

Houcine ait Amara , cuisiner

Blkacem boukhrof , enseignant universitaire

Guerroudj Kahina infographiste Omar merabet , Gérant d’entreprise.

Mohamed Idir coach d’entreprise

Ali Ait Si amer journaliste

Benzerga fatiha, Gestionnaire administratif

Abdelghani Ouali , enseignant

Ahcene Graichi enseignant

Bouzegza Mohammed avocat

Saber Blidi journaliste

Seboui mehdi, Responsable financier

Hocine boudjemaa , ingénieur d’état

Ait ahmed Nawel militante

Cherif ait kaci ,enseignant

Katia Menasria architecte

Nazila Hammadi cadre supérieur

Kellou Farida restauratrice

Deramchia chahinez, Directrice de banque

Farouk Ghedir journaliste

Dekkal krim Belkacem délégué commercial

Bakour abdenour, citoyen

Bekhechi Nabila chercheure indépendante_CNUAC

Mohamed Lazzouzi, directeur Financier

Amel ZEN Artiste

Dekmous Redwan inspecteur

Oudjedi Damerdji Amina médecin généraliste

Yacine Babouche, journaliste

Imane Aouimeur, journaliste

Mourad Kazi Aoul , optométriste

Moussa Naït Amara, Journaliste

Sofiane Zatout, Militant politique

Aghiles Hamoudi médecin

Faiza Menaï, Présidente du collectif debout l’Algerie

Hamza Atbi journaliste

Amine Bendjoudi citoyen

Hadjer Oueslati journaliste et Realisatrice

Dahmani Karim menuiserie

Fouad ait Cherif , réalisateur, berbère télévision

Ali Kessi agent commercial

Lamari Anis, Militant en faveur des droits humains/ étudiant science politique

Abdou Hannou journaliste

Réda MACHOU, Ingénieur Drifa mezenner

réalisatrice Billal Sellamna, ingénieur

Dahmoun Mohamed el hadi infophografiste

Saliha Lainceur, étudiante

Djadi Sarah Kenza Citoyenne

Lallali Nour El Houda citoyenne

Naili Nahla El Fatiha/ Bouhired ,artiste

Mohamed Benaissa, Militant

Djamila Harchaoui , militante

Sabrina Touami, Militante

Nouzha Khelalef, étudiante en journalisme

Zakarya El Mounikid Guerfa, militant des droits de l’hommes

Akram Dib, Militant et activiste

Dayae Ziyari, journaliste

Malek Belkacem Ayoub, journaliste

Naila Hamiche, Artiste

Sabrina Zouaoui, militante

Samir SID, photographe

Hamza khaoubi, syndicaliste

Mehdi Abdallah, citoyen

Heddaji Salaheddine , citoyen algérien installé en Allemagne

Djamel Tazi, citoyen algérien installé en Allemagne

Lachemot Amar, Journaliste

Athmane lahiani, journaliste

Souhila Charef, journaliste

Heddaji Hamza, citoyen

Amel SAib, citoyenne algérienne installé en France

Halima ben Abderahman, Avocate

Hamid Ghomrassa, Journaliste

Mohammed Sidemmou, Journaliste

Noureddine Khedir, citoyen

Hakima Sbayhi, enseignante à l’université

Adel Laziz, journaliste

Nawel El Houari, journaliste

EL hadi Daif, citoyen

Amira Drid, citoyenne

Sofiane Heddaji, militant

Sabrina Aouina, journaliste

Nahed Redouane, journaliste

Amel Zahma, citoyenne

Amira Dif, étudiante

SeifEddine ben Ines Aribi, enseignante

Sourour Boumezbar, journaliste

Abdelmoundji Khelladi, journaliste

Sara allem, étudiante

Lyes Touati, militant, parti politique PT

Alla Omr, avocat

Djameleddine Benchennouf, Journaliste

Djameleddine Taleb, journaliste

Salim Salhi, Journaliste

Rihane Belkadi, militante

Ouedjdan Errabei, Journaliste

Mustapha Bounif, écrivain

Athmane Sabek, Journaliste

Thoraya Mhamedia, journaliste

chaalal Hamid citoyen

Mohamed Lahlou, professeur d’université

Benhabbadj Zakaria journaliste

Imenekamelétudiante

Oussama Barbara Kouidri chirurgienne

SarahChelal, militante associative

DjouleneBoukedroune avocat

Nabila Amir journaliste

Mourad Belaidi journaliste

Rabah Abdellah, journaliste

Omar Bouraba( militant )

Sabrina Draoui, realisatrice

Walid Bouchouchi, artiste plasticien

Salah Eddine Messali, universitaire

Said Kasmi, enseignant universitaire

Messaoud Boudiba, syndicaliste

Tahar Khouas, citoyen

Souad Khouas, citoyen

Lahlou Lahlou, citoyen

HemmuBoumedine, citoyen

Mohand SaidMameri, citoyen

Djellali Rachid, citoyen

Ait Cheikh Ahmed, citoyen

Ait Cheikh Salah, citoyen

Farid Benkhemmou, citoyen

Ali Touat, citoyen

ArabIzarouken, citoyen

Wezna Moula, citoyen

Alim Larbi, citoyen

Rabah Aftisse, citoyen

AksilAzruLukad, citoyen

Hocine HaceneSaheb citoyen

ZoughiAbbés, citoyen

Ahmed Sadi, citoyen

HaceneHafsi, citoyen

MokraneGacem, citoyen

Malika Baraka, citoyen

Ahmed Djeddai . (Chirurgien Urologue Militant politique)

Mouloud Boumghar (Juriste)

Nadjibstambouli (journaliste)

NahlaBakhalas, journaliste

Yassine Bouzar( réalisateur radio)

Djamel Kerkar (réalisateur)

Zahra Harkat, comédienne

Aziz Hamdi, Journaliste

Ousaid Sofiane, architecte

EssaidAknine, militant

RandaBdirina, journaliste

Mustapha Kessaci, journaliste et enseignat à l’université

Kahina Bouchafa, Psychologue

Ismail Bouflih, journaliste

Asma Benazouz, journaliste

Amina Bendjellal, ingénieur

Mehdi Mehenni, journaliste

Yasmine Azouz, Journaliste

Karim Bellazoug, réalisateur et militant

Mohamed SafarZitoun, secrétaire général de LADH

OthmaneBenzaghou, expert en risque financier

FerielAtek, universitaire

Hichem Saci, avocat

Fatma Oussedik, universitaire

Lilia Choulak, (Citoyenne)

Tiziri Kandi. (Citoyenne)

Nabila Afroun journaliste

Amin sidi Boumediene ( réalisateur)

Imène AMOKRANE, (journaliste à Liberté)

Meziane Seghir (citoyen)

SaidHamrani(citoyen)

Mohamed Iouanoughen journaliste

HanafiHattou journaliste

NissaHamadi journaliste

FodilBoumala ancien journaliste militant

Yacine Kouidri chef de projet

Briki Toufik fonctionnaire

Emir Bekane, militant écologiste

Selma Djebbar, journaliste

Amina Menia, artiste

Mustapha Benfodil, Journaliste écrivain

SaidChabiBouiraSuperviseur d’éducation

Selma Amrane Gynécologue spe en fertilité

Hamouche Assia, médecin spécialiste en immunologie

NechakZoheir libéral

Mohammed Cherif Nacerddine retraité actif

NadjetBenaissa, retraitée de l’éducation nationale

Yahia Makhiouba militant

Samir Mecheddou Enseignant

Brahim BOUZAD , architecte

Hadjadjakila– ingénieur

zemmirimourad chef d’entreprise

Saïd Aït-Hatrit, journaliste

Tahar Boutache militant politique

Sofiane Dehmissi militant

Mohamed kalkoul militant

DjenoubRostane ingénieur

Hamdidouche Rachid, enseignant universitaire

AidaliYani Etudiant militant

NissafSlama, assistante de recherche

HouriaLafere, citoyenne

BouhadjaMenel responsable

Bouhadja Fella,Bioligie Pharmaceutique commercial

Fatma MernicheRetraitee

Baya Yadi, universitaire à la retraite

Sonia Kazi chef d’entreprise

Yahia Cherif Tewfik Médecin

Bouchilouene Yacine Fonctionnaire

GhaouiArab enseignant universitaire

IdirSaoudi, promoteur de spectacles culturels

Nathalie Davieaud, agent de restauration polyvalente

djamila Sadi enseignante

Kamel Maamar militant politique

Hamida Daya, enseignante de maths

Zinedine Zebar ,Photojournaliste

AbderrahmanSalhi, enseignant

DJaafriAbdelwahab, salarié

Sabah Chemlal– Manager

Nabil Hadjar contrôleur aérien

Meziane Grabi, militant pour la démocratie

SOUAD HAOUARI, archéologue

Slimane Saadoun, écrivain

LILA HANECHE ÉDUCATRICE

Lounes Hocine journaliste

Marzouk Yekkour,Enseignant

Smail Ali citoyen

Bouchellit Hocine, retraité

Rouifed Saliha Retraitée

Abid dine retraité

RabiaDjelti (écrivaine et universitaire)

Djamel Ferdjallah ancien vice président du RCD militant politique

Nabila Saidoun journaliste

FethiBoukebir, ingénieur

Mokhtar Djebar retraité

KadaouiAkila écrivaine

Izri Lylia consultante

Fethi Boukebir, ingénieur

Lamia Bekliz citoyenne

Chibane Brahim médecin biologiste

Cherrouknedjoua ophtalmologiste

Christine Prunaud – Sénatrice des Côtes d’Armor France.

Brouri Mansour Médecine interne

Pr Zidouni Noureddine pneumologie

Pr Benali Mahmoud Abdallah Halkoum radia ophtalmologiste

Fatma bourayou consultante en informatique

Nelly Terrier, journaliste

AnaisAmrani-Hammour, doctorante SHS

Sonia kihoul, employé de bureau

Nicolas Keraudren, journaliste

Kéramane Nabila, militante écologiste

Karim OULD BRAHAM

Conducteur de Travaux

BETAINIA Sabri, étudiant et autoentrepreneur

La Friche, collectif de journalistes indépendants

Mathivet Eric éditeur

Eve Mathivet étudiante

Anissa Benabed commerciale

Mayas Messir, lycéen

Lilia Marsali AVS-intervenante psycho -éducative

Billelouhaibia. Enseignant.

Mohamed Zaaf. Professeur.

Mehdi nafa, Enseignant.

Fella Kermicheachaïchia .enseignante

Esma Heraoua, responsable commerciale

Selma Heraooua, médecin

Barbara ratiba chercheur retraitée

MERARDA Hinde chargée de la formation à l’AADL

L’équipe d’Algérie360