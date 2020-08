Tribunal criminel d’Oran : 20 ans de prison contre « Cheb Hicham »

La cour d’appel près du tribunal criminel d’Oran a prononcé des peines allant de sept à 20 ans de réclusion criminelle, au nombre de sept mis en cause, dont le Chanteur de Rai ayant fait le bonheur des boîtes sordides de la corniche ouest d’Oran en l’occurrence, cheb Hicham et un baron de nationalité marocaine, les concernés ont été poursuivis pour trafic de drogue dure, la cocaïne, trafic de 10 000 comprimés psychotropes, le procureur général a également lancé un mandat d’arrêt international à l’encontre du raïman et du ressortissant marocain, ces derniers sont en cavale, rapporte le journal « L’expression ».

En effet, l’avocat général a auparavant requis la prison à vie à l’encontre de tous les prévenus, ces derniers ont été poursuivis pour trafic de psychotropes et de drogue dure et appartenance à un réseau criminel de trafic de drogue, cette histoire a commencé lorsque les services de sécurité ont méticuleusement exploité des informations faisant état des mouvements suspects de plusieurs individus faisant la navette Oran-Maghnia. Placés sous surveillance, les mis en cause ont fini par tomber en flagrant délit de conclusion d’une transaction portant sur l’acquisition de 1 kg de cocaïne et 10 000 comprimés de marques ectasy devant être remis au chanteur, les enquêteurs ont arrêté cinq individus tandis que l’accusé principal, cheb Hicham, s’est évaporé dans la nature en prenant la fuite.

La même source a ajouté que les services de sécurités ont interpellé un homme à bord d’un véhicule de marque Renault, les gendarmes ont trouvé une quantité de 10 000 comprimés psychotropes et 1 kg de cocaïne, dissimulés dans le moteur du véhicule conduit par un individu répondant aux initiales de M.A. âgé de 37 ans, l’accusé a révélé que «la cargaison qu’il a transportée lui a été remise par un baron de la drogue marocain au niveau de la région de Achaâcha, localité frontalière située à l’Ouest du pays précisant que sa mission consistait en «la remise de la marchandise à un chanteur de raï qui est bel et bien « Cheb Hichem », ce dernier l’attendant dans une cafétéria au niveau du quartier populaire de Gambetta, affirmant que les comprimés psychotropes sont commercialisées à raison de 1500 dinars le comprimé tandis que la cocaïne est vendue à raison de 20 000 dinars le gramme.

Rédaction d’Algérie360