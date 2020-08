Réaménagement des horaires de confinement : La vie nocturne reprend son cours à Alger

Suite à l’entrée en vigueur des mesures d’allègement du confinement à domicile, la vie nocturne a repris son cours à Alger depuis samedi.

En effet, suite à l’annonce du réaménagement des horaires de confinement partiel fixé à 23h, les habitants de la capitale qui, contrairement aux habitants de 28 autres wilayas, était sous confinement quotidien de 20h à 5h. Les Algérois ont pu, pour la première fois depuis le début de la pandémie en Algérie, profiter de la réouverture des lieux de loisirs et de récréation ouverts suite à cet allègement.

Ainsi, plusieurs villes de la capitale ont témoigné d’un afflux des estivants depuis samedi. De ce fait, la circulation était plus dense à Alger-centre et sur les hauteurs de la capitale, en particulier à Bordj El Kiffan, et du côté de Dely Ibrahim et Staoueli, là où les fastfood et les commerçants ont repris leurs activités, malgré le couvre-feu prévu pour 23h.

Dès lors, il faut donc s’attendre à un grand rush, dès samedi prochain, au niveau des plages et autres lieux de loisirs comme la Promenade des Sablettes, le Jardin d’essai ou les différentes forêts de la capitale.

Rédaction d’Algérie360.