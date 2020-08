Rahabi dénonce « la condamnation des activistes politiques du Hirak »

L’ancien ministre et diplomate algérien Abdelaziz Rahabi a dénoncé ce mardi dans un poste publié sur sa page Facebook, les atteintes aux libertés des activistes politiques et du Hirak.

« La confiscation de la liberté des militants politiques du Hirak ou dans tout autre cadre, par une décision de justice, est une mesure d’une époque révolue, est inacceptable à l’heure actuelle », a-t-il estimé. Selon lui, cela ne servira pas « dans la perspective de recherche d’une sortie pacifique et consensuelle à la crise multiforme que traverse notre pays ».

M Rahabi a également dénoncé les détentions provisoires. Pour lui, « la politique d’emprisonnement de tout citoyen avant l’établissement de la vérité, d’autant qu’il ne représente pas une menace réelle à l’ordre public ou la sécurité nationale, ne fera de l’Algérie ni un pays plus juste ni plus fort ».

Il a, de surcroit, souligné que « le but de la justice n’est pas de limiter les libertés individuelles et collectives, mais plutôt de protéger les droits et libertés fondamentaux contre toute violation », ajoutant que l’essence même de la justice consiste « à la protection des citoyens des pressions du pouvoir exécutif et des interférences des différents groupes d’intérêt et d’influence ».

Le diplomate déplore que le système juridique « n’arrive pas encore à s’émanciper des pratiques de l’ancien système, afin qu’il puisse mettre en place une justice véritablement indépendante garantissant une transition démocratique ».

En conclusion, M Rahabi a appelé « la justice en Algérie à prendre conscience de sa part de responsabilité historique dans le succès ou l’échec du passage à une gouvernance démocratique attendue ».

Rédaction d’Algerie360