feux de forêt : Djerrad ordonne l’ouverture d’une enquête

Les Algériens ont assisté le week-end dernier à une série d’incendies survenus simultanément dans plusieurs wilayas du pays, provoquant le décès de plusieurs personnes.

En marge de sa visite d’inspection dans la wilaya de Tipasa, le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a déclaré que les incendies déclarés simultanément la nuit du vendredi 6 au samedi 7 novembre, aux alentours de plusieurs villes, ne laissent aucun doute sur leur caractère criminel.

A cet égard, le Premier ministre a montré le chemin d’une « enquête minutieuse » ordonnée à l’effet de débusquer les probables tenants et aboutissants de cette série d’incendies, affirmant que les auteurs de ces incendies et destructions volontaires subiront le châtiment que leur réservent les dispositions pénales en vigueur dans notre pays, notamment les articles 396 et 396 bis » du code pénal.

Rédaction d’Algérie360