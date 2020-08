Coronavirus : Poutine annonce l’enregistrement du vaccin russe

Le président russe Vladimir Poutine a annoncé ce mardi matin que le premier vaccin contre le Covid-19 a été enregistré en Russie.

Lors d’une réunion avec le gouvernement, Poutine a déclaré : « pour autant que je sache, un vaccin contre le nouveau coronavirus a été enregistré ce matin, pour la première fois au monde ».

Selon lui, le vaccin élaboré conjointement par le ministère de la Défense et le Centre d’épidémiologie et de microbiologie russe Gamaleïa, a passé tous les contrôles nécessaires. Le vaccin « fonctionne assez efficacement, crée une immunité stable et, je le répète, il a passé tous les contrôles nécessaires », a-t-il précisé.

Par ailleurs, en abordant la question des tests effectués sur le vaccin, Poutine a fait savoir que l’une de ses filles avait été vaccinée. « Elle a participé à l’expérience ».

Rédaction d’Algerie360