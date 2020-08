Coronavirus : L’OMS réagit à l’annonce du vaccin russe « Spoutnik V »

Quelques heures après l’annonce de l’enregistrement du premier vaccin contre le Covid-19 par la Russie, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a vite réagi, appelant à la nécessité de passer par des procédures «rigoureuses» pour la «pré-qualification» et l’homologation d’un vaccin.

En effet, le porte-parole de l’OMS, Tarik Jasarevic, a réagi à cette nouvelle lors d’une conférence de presse depuis Genève (Suisse) : «Nous sommes en contact étroit avec les autorités sanitaires russes et des discussions sont en cours concernant une éventuelle préqualification du vaccin par l’OMS, mais là encore la préqualification de tout vaccin comprend un examen et une évaluation rigoureux de toutes les données de sécurité et d’efficacité requises. »

Selon le même responsable, il s’agit de l’examen et l’évaluation de toutes les données de sécurité et d’efficacité requises recueillies lors d’essais cliniques, et cela est applicable pour tout candidat vaccin, » «l’OMS a mis en place un processus de pré-qualification pour les vaccins mais aussi pour les médicaments. Les fabricants demandent la pré-qualification de l’OMS car c’est une sorte de gage de qualité», a-t-il précisé.

Tarik Jasarevic a rappelé que tout produit pharmaceutique devait «être soumis à tous les différents essais et tests avant d’être homologués pour leur déploiement, précisant que jusqu’ici, la Russie n’a pas publié d’étude détaillée des résultats de ses essais permettant d’établir l’efficacité des produits qu’elle dit avoir développés.

Toutefois, selon l’OMS 26 candidats vaccins sont au stade des essais cliniques (testés chez l’être humain) à travers le monde et 139 au stade de l’évaluation pré-clinique, parmi les 26, six avaient atteint fin juillet la phase 3 de leur développement. Celui qui est développé par le centre russe Gamaleïa était listé en phase 1.

Rédaction d’Algérie360