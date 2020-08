Coronavirus : Ce que l’on sait sur le vaccin russe

Le président russe Vladimir Poutine a révélé aujourd’hui le 11 Aout lors d’une vidéo-conférence que son pays a développé le « premier » vaccin contre le coronavirus, son nom est « Spoutnik V » [V comme vaccin], en référence au satellite soviétique, premier engin spatial mis en orbite, a déclaré le président du fonds souverain, Kirill Dmitriev, impliqué dans son développement.

Le président du fonds souverain Russe, Kirill Dmitriev a également ajouté que « plus d’un milliard de doses » ont été pré-commandées par 20 pays étrangers, précisant que la phase 3 des essais commençait mercredi. Le fonds souverain a précisé que le début de la production industrielle était prévue en septembre. Dans les semaines précédant cette annonce, des scientifiques étrangers ont exprimé leur préoccupation face à la rapidité de la mise au point d’un tel vaccin et l’OMS avait appelé au respect de « lignes directrices et directives claires » en matière de développement de ce type de produits.

Concernant sa mise en production, Vladimir Poutin de sa part a expliqué que son pays initiera rapidement une production de masse visant à fabriquer plusieurs millions de doses de vaccin. «J’espère que nous pourrons commencer dans un proche avenir la production de masse de ce médicament. Pour que tous ceux qui le souhaitent, bien sûr, se fassent volontairement [vacciner]».

Le ministre de la Santé Russe, Mikhaïl Murachko, repris par l’agence RIA Novosti, de son côté a ajouté que des règlements techniques sont en cours d’élaboration pour une production à grande échelle sur les sites d’un certain nombre de représentants nationaux, néanmoins aucune complication grave n’a été relevée durant les différentes phases de test. Selon lui, une vaccination en deux temps permet une immunité à plus long terme, à savoir d’une durée de deux ans.

Pour la date de sa mis en circulation le registre national des médicaments du ministère de la Santé Russe a annonce la date du 01 janvier 2021, cependant, des responsables russes ont affirmé que, la production industrielle devrait débuter en septembre prochain alors que la «phase III» des essais commence le 12 août.

Pour sa part, l’organisation mondiale de la santé « OMS » à vite réagit à l’annonce de Vladimir Poutine, son porte-parole, Tarik Jasarevic a déclaré dans ne conférence de presse que l’OMS EST en contact étroit avec les autorités sanitaires russes et des discussions sont en cours concernant une éventuelle préqualification du vaccin par l’OMS, mais là encore la préqualification de tout vaccin comprend un examen et une évaluation rigoureux de toutes les données de sécurité et d’efficacité requises.

