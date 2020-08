Coronavirus Algérie : Les principaux événements de la journée du 11 Août 2020

Le porte-parole du comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus, Djamel Fourar, a indiqué, hier, que 592 nouvelles contaminations au Covid-19 et 10 décès ont été enregistrés lors des dernières 24 heures.

Au total le nombre de cas confirmés s’élève à 36204, celui des décès à 1322, alors que le total des patients guéris passe à 26325.

Voici les principaux événements de journée du mardi 11 Août 2020 :

Des partis politiques, des organisations, des syndicats et des associations ont donné naissance, ce mardi 11 août, à un nouvel espace de concertation interactif appelé «Initiative de réforme des forces nationales ». … lire la suite

Les services de la wilaya d’Alger ont publié, ce mardi 11 aout, la liste des mosquées autorisées à rouvrir à partir du samedi prochain. … lire la suite

Les services de la wilaya d’Alger ont dévoilé, ce mardi, la liste des plages qui seront ouvertes à partir du samedi 15 aout. … lire la suite

Le chef de l’Etat, Abdelmadjid Tebboune, a mis fin, par décret, aux fonctions de plusieurs maires et chefs de daïra. … lire la suite

L’Adjudant-chef Bounouira Guermit, ancien secrétaire particulier du défunt Ahmed Gaid Salah, a été placé, ce mardi 11 aout, en détention provisoire par le tribunal militaire de Blida. … lire la suite

Un mandat d’arrêt international a, officiellement, été lancé, ce mardi 11 aout, à l’encontre de l’ancien Commandant de la Gendarmerie nationale, le général Ghali Belksir. … lire la suite

L’entreprise nationale de promotion immobilière (ENPI), a dévoilé, ce mardi 11 aout, les sites des logements qui seront bientôt distribués. … lire la suite

Un ouvrier a perdu la vie suite à une chute du 9e étage d’un immeuble en construction au niveau de la rue Mouloud-Feraoun dans la wilaya d’Oran. … lire la suite

Le nouveau bilan du coronavirus en Algérie a fait état, ce mardi, de 492 nouveaux cas, 10 nouveaux décès et 343 nouvelles guérisons, tous enregistrés au cours des dernières 24 heures. … lire la suite

Le directeur général de l’ES Sétif, Fahd Halfaia placé sous mandat de dépôt dans l’affaire de trucage présumé de matchs fuité par un enregistrement sonore, a vu sa demande de mise en liberté provisoire acceptée par la Chambre d’accusation de la Cour d’Alger aujourd’hui mardi 11 Aout. … lire la suite

Huit départs de feu ont été enregistrés depuis le début du week-end dernier dans plusieurs localités de la wilaya de Tipaza. … lire la suite

Le bilan des contaminations et des décès dus au Covid-19 continue de s’alourdir en Algérie. En ce mardi 11 aout, le pays a de nouveau enregistré 492 nouvelles contaminations et 10 nouveaux décès, selon le bilan quotidien communiqué à Alger par le porte-parole du comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus, Djamel Fourar. … lire la suite

Une somme colossale de 26.430 euros a été saisie par les services de douanes sur un passager à destination de Dubaï à l’aéroport international d’Alger Houari Boumediene. … lire la suite

Deux nouvelles agences déployées aujourd’hui mardi dans la wilaya d’Alger par la Banque Nationale d’Algérie (BNA) afin de commercialiser les produits de la Finance Islamique a annoncé un communiqué de la BNA. … lire la suite

La condamnation du journaliste Khaled Drareni à 3 ans de prison ferme continue de susciter l’indignation de l’opinion publique et de la classe politique. Une pétition a été lancée ce mardi par un groupe de journalistes. … lire la suite

Des dizaines de kilogrammes d’or, saisis depuis plusieurs années et entreposés dans les sous-sols de la caisse générale du Trésor public ont été déterrés. … lire la suite

Les prix du pétrole ont entamé cette journée du mardi par une hausse, soutenus par une offre maîtrisée par les membres de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et de leurs alliés. … lire la suite

La durée de validité des visas de visiteur ayant expiré le 1er mars dernier a été prolongée d’un mois par les Emirats arabes unis. … lire la suite

Quelques heures après l’annonce de l’enregistrement du premier vaccin contre le Covid-19 par la Russie, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a vite réagi, appelant à la nécessité de passer par des procédures «rigoureuses» pour la «pré-qualification» et l’homologation d’un vaccin. … lire la suite

Une trentaine de places disponibles pour l’année universitaire 2021/2022 à travers les quatre Instituts français d’études avancées à Paris, Lyon, Montpellier, et Marseille. … lire la suite

L’ancien ministre et diplomate algérien Abdelaziz Rahabi a dénoncé ce mardi dans un poste publié sur sa page Facebook, les atteintes aux libertés des activistes politiques et du Hirak. … lire la suite

Le président russe Vladimir Poutine a révélé aujourd’hui le 11 Aout lors d’une vidéo-conférence que son pays a développé le « premier » vaccin contre le coronavirus, son nom est « Spoutnik V » [V comme vaccin], en référence au satellite soviétique, premier engin spatial mis en orbite, a déclaré le président du fonds souverain, Kirill Dmitriev, impliqué dans son développement. … lire la suite

Le ministre de la Santé Abderrahmane Benbouzid est revenu ce dimanche sur plusieurs points liés la situation sanitaire actuelle en Algérie et sur l’acquisition du vaccin anti-Covid-19. … lire la suite

399 Algériens bloqués à l’étranger ont été rapatriés depuis Londres et Paris sur des vols spéciaux programmés par Air Algérie. … lire la suite

La cour d’appel près du tribunal criminel d’Oran a prononcé des peines allant de sept à 20 ans de réclusion criminelle, au nombre de sept mis en cause, dont le Chanteur de Rai ayant fait le bonheur des boîtes sordides de la corniche ouest d’Oran en l’occurrence, cheb Hicham et un baron de nationalité marocaine, les concernés ont été poursuivis pour trafic de drogue dure, la cocaïne, trafic de 10 000 comprimés psychotropes, le procureur général a également lancé un mandat d’arrêt international à l’encontre du raïman et du ressortissant marocain, ces derniers sont en cavale, rapporte le journal « L’expression ». … lire la suite

Le ministre de la Santé Abderrahmane Benbouzid a dévoilé ce mardi le nouveau bilan des décès et des contaminations au Covid-19, parmi les personnels de la santé, au front dans la lutte contre l’épidémie. … lire la suite

Suite à l’entrée en vigueur des mesures d’allègement du confinement à domicile, la vie nocturne a repris son cours à Alger depuis samedi. … lire la suite

Lors de l’audience du lundi 3 août du procès de l’ex DGSN Abdelghani Hamel, ce dernier avait dévoilé des détails surprenant sur l’affaire du baron de drogue Ahmed Zendjabil, et l’implication de plusieurs hauts responsables de l’époque. … lire la suite

L’Union européenne a retiré le Maroc de sa liste des pays sûrs concernant l’évolution de la pandémie du Covid-19. … lire la suite

La direction des affaires religieuses de la wilaya de Bejaia, vient de publier la liste nominative des 61 mosquées concernées par la réouverture dès ce samedi 15 Août 2020 à travers le territoire de la wilaya. … lire la suite

Le président russe Vladimir Poutine a annoncé ce mardi matin que le premier vaccin contre le Covid-19 a été enregistré en Russie. … lire la suite

Les quatre auteurs présumés du meurtre d’un jeune homme de 38 ans, ont été appréhendés par les éléments de la Police Judiciaire de la wilaya de Boumerdes. … lire la suite

Plus de 20 millions de cas de contamination au coronavirus ont été officiellement recensés dans le monde, selon un comptage réalisé par l’Agence France-presse (AFP) à partir de sources officielles mardi 11 août à 0 h 15 (heure de Paris). … lire la suite

Le premier ministre libanais Hassan Diab a annoncé hier lundi la démission de son gouvernement. Cette annonce est intervenue suite à la pression de la rue. … lire la suite

Plusieurs wilayas du centre du pays seront au rendez-vous avec une vague de chaleur, indique l’office nationale de météorologie. … lire la suite