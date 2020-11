Coronavirus Algérie : La rentrée universitaire 2020-2021 reportée

Le Gouvernement a annoncé aujourd’hui le 08 novembre, le report de la date de la rentrée universitaire et la formation professionnelle en Algérie pour l’année 2020/2021, à la mi-décembre (15 décembre) 2020.

Dans son communiqué, rendu public aujourd’hui, le premier ministère a appelé les inspecteurs de l’éducation à tous les niveaux à adopter une surveillance continue, et stricte, et ceci afin d’enquêter sur le respect du protocole sanitaire applicable et des mesures réglementaires prises par les autorités publiques.

Selon la même source, ce système sera renforcé par des visites d’équipes de santé qui assureront le suivi et la santé des étudiants.

Rédaction d’Algérie360