Boumerdes : Les auteurs présumés d’un meurtre écroués à Ouled Hadadj

Les quatre auteurs présumés du meurtre d’un jeune homme de 38 ans, ont été appréhendés par les éléments de la Police Judiciaire de la wilaya de Boumerdes.

Dans un communiqué rendu public, la cellule de communication de la Sûreté de Wilaya de Boumerdes a annoncé l’arrestation d’un groupe de quatre individus (dont une femme), coupables pour le meurtre d’un jeune homme aux initiales de K.Z.

Selon la même source, les faits se sont déroulés la semaine passée. Les services de police avaient reçu un appel sur le numéro vert les alertant d’une bagarre au niveau du quartier Saidani El Djilali dans la commune d’Ouled Hadadj, wilaya de Boumerdes. Une fois sur les lieux, les policiers ont constaté que la jeune victime avait reçu plusieurs coups et blessure par arme blanche, à l’intérieur de son domicile. Les mis en cause avait laissé la victime baignant dans une mare de son propre sang, avant de prendre la fuite.

Une enquête fut ouverte par les enquêteurs du service de wilaya de la Police Judiciaire, et les investigations, appuyées par les moyens de la police scientifique et technique, ont permis d’identifier les auteurs présumés du crime, âgés entre 22 et 28 ans, et résidents à Alger.

Ainsi, suite aux preuves à l’appuie contre les prévenus, ces derniers ont fini par reconnaitre leur crime. Ils ont été inculpés pour association de malfaiteurs dans l’objectif de planifier un crime d’homicide volontaire avec préméditation. D’après la même source, leurs dossiers ont été transmis au parquet du tribunal compétent.

Rédaction d’Algérie360.