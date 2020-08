Accusé par Hamel, le colonel Allal Taifour sort de son silence

Lors de l’audience du lundi 3 août du procès de l’ex DGSN Abdelghani Hamel, ce dernier avait dévoilé des détails surprenant sur l’affaire du baron de drogue Ahmed Zendjabil, et l’implication de plusieurs hauts responsables de l’époque.

Parmi les responsables cités par l’ancien DGSN, l’ancien chef d’état-major du commandement de la gendarmerie pour la 2e Région militaire, le colonel à la retraite Allal Taifour. En effet, Hamel l’a accusé de faire partie du cartel de la drogue d’Oran, dirigé par Ahmed Zendjabil.

Niant toute implication dans cette affaire, le colonel Tifour indique, dans des déclarations rapportées par le quotidien El Watan, que l’affaire Zendjabil « a déjà connu son issue en 2001 par devant les tribunaux ». Selon lui, « Hamel et ses pairs » sont impliqués dans l’affaire.

Le colonel affirme que Hamel avait construit une villa « entièrement financée par un magnat de la drogue ». Cette affaire remonte en juillet 2000, soit le premier mois de l’arrivée de Hamel. Ce dernier avait acquis un bungalow, situé à Oran.

« Après sa démolition, une somptueuse villa a été érigée en lieu et place et entièrement financée par un magnat de la drogue, repris de justice notoirement connu sur la place d’Oran et de Maghnia et qui faisait l’objet de plusieurs mandats d’arrêt. Il était régulièrement reçu au domicile et au bureau du prévenu Hamel Abdelghani », a déclaré le colonel Tifour.

Et d’ajouter, « ce qui est certain, c’est que la famille du prévenu Hamel n’y a jamais mis les pieds jusqu’à ce qu’il l’ait vendue ». Pour argumenter ses accusations, Tifour cite deux affaires de drogue en lien avec Hamel. Ces affaires, selon lui, « ont fait l’objet d’un rapport transmis par mes soins au général-major Bousteila, qu’il a classé sans suite ».

Le colonel à la retraite Allal Taifour estime que « trouver aujourd’hui des alibis et autres échappatoires pour fuir la justice ne lui servira à rien, les faits sont là. Il doit justifier la source et la provenance de cette immense fortune mal acquise ».

Rédaction d’Algerie360