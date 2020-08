Réouverture des hôtels, cafés et restaurants à Alger : la wilaya fixe les conditions

Après la décision de l’ouverture graduelle et contrôlée des hôtels, cafés et restaurants, prévue pour le 15 du mois en cours, la wilaya d’Alger ont mis l’accent, dimanche, sur l’impératif respect des protocoles sanitaires de prévention contre la propagation du Covid-19.

Dans un communiqué publié hier dimanche, la wilaya d’Alger a énuméré les conditions auxquelles doivent se soumettre les commerçant et les clients. La reprise d’activité des hôtels, restaurants et cafétérias, « demeure tributaire de la mise œuvre d’un protocole sanitaire de prévention et de protection », indique le communiqué.

Ce protocole prévoit, selon la même source, l’exploitation des terrasses en premier lieu et l’utilisation d’une table sur deux à l’intérieur, le respect des gestes barrières à l’intérieur comme à l’extérieur, outre la désinfection régulière des lieux et des équipements ainsi que des serviettes et uniformes, ainsi que la mise à disposition des clients de gel hydro-alcoolique avec interdiction d’utilisation des climatiseurs ou de ventilateurs.

Les commerces ne se conformant pas à ces mesures encourent la fermeture immédiate, ont tenu à rappeler les services de la wilaya d’Alger.

Par ailleurs, « l’organisation des fêtes de mariage et autres au niveau des salles des fêtes, hôtels et restaurants demeurent interdite jusqu’à ce que les conditions adéquates soient réunies », a conclu le communiqué.

Rédaction d’Algerie360