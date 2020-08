Rapatriement des français bloqués en Algérie : La déclaration de l’Ambassade de France en Algérie

50.000 ressortissants français bloqués en Algérie ont pu rejoindre la France par le biais des vols de rapatriements opérés depuis mi-mars dernier.

Selon un communiqué de l’Ambassade de France en Algérie, plus de 50.000 citoyens français précédemment bloqués en Algérie suite à la suspension des liaisons aérienne, terrestres, et maritimes entre les pays, ont pu regagner le territoire français grâce à des opérations de rapatriement effectués par les compagnies aérienne et maritimes « Air France », « ASL Airlines », ainsi que « Corsica Linea ».

« Depuis la fermeture des frontières le 17 mars, plus de 50.000 passagers ont pu regagner la France par des vols spéciaux, grâce à la coopération des autorités Algérie », a indiqué l’ambassade française en Algérie, tout en remerciant les compagnies qui ont contribué à rapatrier les citoyens français en Algérie par le biais des vols mobilisés par ces compagnies. « Merci aux compagnies @airfrance, @aslairlinesfrance et @corsicalinea de leur forte mobilisation au profit des voyageurs ».

Pour rappel, les autorités françaises opéraient activement des vols de rapatriement depuis le 17 mars dernier, suite à la fermeture des frontières entre les pays en vue de la crise sanitaire actuelle liée à la propagation de la pandémie du Coronavirus.

Rédaction d’Algérie360.