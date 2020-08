Ouargla : Un incendie ravage une palmeraie au quartier Ifri

250 palmiers ont été ravagés par un incendie qui s’est déclaré samedi dans la soirée au niveau du quartier Ifri dans la commune de Ouargla.

Selon les faits annoncés par les services de la Protection Civile de la wilaya de Ouargla, l’incendie s’était déclenché dans une palmeraie au quartier d’Ifri. Causant une perte de 250 palmiers, l’incendie a été maîtrisé suite à l’intervention des éléments de la Protection civile, avec l’appui de la population, et aucune perte humaine n’a été enregistré.

Toutefois, la même source a mis l’accent sur le nombre de feux de forêts qui est de plus en plus important dans la région de Ouargla en vue du manque d’entretien des palmeraies, en plus de l’absence d’accès facile des pompiers sur les lieux des incendies.

En outre, les services de la Protection civile ont indiqué que des investigations ont débuté afin de mettre en lumière les circonstances de cet incendie.

Rédaction d’Algérie360.