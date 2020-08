Italie : Voici la liste des pays autorisés sur le sol italien

Suite à l’ouverture des frontières de l’espace Schengen, une liste des pays admis pour les voyages vers l’Italie a été mise en place.

Dans la dernière version de la liste établie par L’Union Européenne le 30 juillet dernier, les frontières de l’Europe se sont ouvertes, mais uniquement aux voyageurs de certains pays, parmi eux, 11 pays non-membres de l’UE sont admis sur le territoire italien et dans l’espace Schengen.

Ainsi, l’Union Européenne a autorisé les déplacements dans les 27 États membres et une poignée de leurs voisins, à savoir : l’Islande, la Norvège, la Suisse et le Liechtenstein. Les micro-États comme : Andorre, Monaco, Saint-Marin le Vatican, et le Royaume-Uni, qui est toujours en phase de transition de sortie de l’UE.

Outre ces pays, une liste « sûre » a été établi et est régulièrement mise à jour. Les ressortissants de ces pays peuvent voyager librement dans l’espace Schengen. La dernière version de la liste datant du 30 juillet comporte l’Australie, le Canada, la Géorgie, le Japon, le Maroc, la Nouvelle-Zélande, le Rwanda, la Corée du Sud, la Thaïlande, la Tunisie, l’Uruguay, ainsi que la Chine dans le cas d’une réciprocité de la part du gouvernement chinois.

Toutefois, l’Algérie, la Serbie, et la Macédoine ont été exclus de la liste dans laquelle ils y figuraient depuis la première publication de la liste au mois de juin dernier, en vue de l’état alarmant de l’évolution de la pandémie du Covid-19 dans ces trois pays. De ce fait, les États tels que l’Inde, la Russie, et les États-Unis ne sont toujours pas admis dans l’espace Schengen pour la même raison.

Pour rappel, les voyages au sein de l’Union européenne ont repris au mois de juin dernier, et les visites en Italie sont désormais possibles depuis l’extérieur de l’Europe et ce, depuis le 1er juillet 2020.

Rédaction d’Algérie360.