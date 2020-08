Exportations : Le ministère du commerce annonce de nouvelles mesures

Le ministère du Commerce a annoncé, ce lundi 10 aout, la levée de la suspension de l’exportation pour toutes les marchandises produites en Algérie.

Dans un communiqué rendu public aujourd’hui, le département de Rezig a précisé que la levée de la suspension ne concerne pas produits subventionnés ou fabriqués à partir des produits subventionnés.

« En raison de la crise sanitaire que traverse le pays, l’exportation des masques et du gel hydroalcoolique est également interdite, en plus de l’ail, et ce afin d’apprivoiser le marché en quantités importantes et de répondre à la demande importante des citoyens », a ajouté la même source.

Par ailleurs, le ministère du Commerce a fait savoir qu’une cellule de veille avait été mise en place au niveau du ministère pour suivre l’approvisionnement du marché national, en veillant à assurer sa stabilité, en plus de prendre toutes les mesures qui ne porteraient pas préjudice aux besoins du marché national.

Rappelons que l’interdiction d’exporter ces produits avait été prise, il y a quelques mois, dans le cadre des mesures prises par le gouvernement pour faire face au coronavirus (Covid-19).

Rédaction d’Algerie360