El Oued : Prison ferme contre 7 manifestants

Le verdict vient de tomber aujourd’hui, lundi 10 Août, dans le procès de 7 manifestants de la wilaya d’El Oued (Ayoub Azaoui, Hamza Sahraoui, Chouib Fathiza, Ahmed Hadad, Fawzi Nid, Ahmim Lemdjahed et Ali Bekicha) .

En effet le juge prés du tribnal d’El Oued a prononcé 6 mois de prison ferme sans mandat de dépôt contre » Ayoub Azaoui, Hamza Sahraoui, Chouib Fathiza, Ahmed Hadad, Fawzi Nid, Ahmim Lemdjahed » et 1 an de prison ferme sans mandat de dépôt contre Ali Bekicha.

Pour rappel, lors du procès en date du 27 juillet dernier, le parquet avait requis 5 ans de prison ferme et 100 000 Da d’amende contre Ayoub Azaoui (qui était en détention provisoire dans une première affaire) et les autres dans la même affaire , à savoir, » Hamza Sahraoui, Chouib Fathiza, Ahmed Hadad, Fawzi Nid, Ahmim Lemdjahed et Ali Bekicha ».

Les activistes sont accusés, d’incitation à attroupement, atteinte à l’unité nationale, atteinte à l’intégrité du territoire national.

