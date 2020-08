Le juge prés du tribunal de Sidi M’Hamed vient de prononcer le verdict dans le procès de Khaled Drareni, Samir Benlarbi et Slimane Hamitouche aujourd’hui lundi le 10 Août.

En effet, une lourde condamnation de 3 ans de prison ferme contre Khaled Drareni avec une amende de 50 000 DA.

2 ans de prison dont 4 mois ferme avec une amende de 50 000 DA contre Samir Belarbi et Slimane Hamitouche.

Pour rappel, lors du procès en date du lundi 3 Août dernier, le parquet avait requis 4 ans de prison ferme et une amende de 100 000 Da ainsi que 4 ans de privation des droits civiques (pour les trois concernés), contre le détenu Khaled Drareni et Samir Benlarbi et Slimane Hamitouche.

Le journaliste Drareni était sous mandat de dépôt à la prison de Koléa (wilaya de Tipasa) depuis le 29 mars dernier, alors que Samir Benlarbi et Slimane Hamitouche en liberté provisoire depuis le 2 Juillet dernier.

Rédaction d’Algérie360