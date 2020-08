Coronavirus Algérie : Les principaux événements de la journée du 10 Août 2020

Le porte-parole du comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus, Djamel Fourar, a indiqué, hier, que 598 nouvelles contaminations au Covid-19 et 10 décès ont été enregistrés lors des dernières 24 heures.

Au total le nombre de cas confirmés s’élève à 35712, celui des décès à 1312, alors que le total des patients guéris passe à 24920.

Voici les principaux événements de journée du lundi 10 Août 2020 :

Une femme âgée de 90 ans, a obtenu ce lundi 10 aout, un logement social, après 30 ans d’attente. … lire la suite

En pleine pénurie des tests de test PCR, une clinique privée propose des tests de dépistages au coronavirus (Covid-19) à 18.000 dinars. … lire la suite

Un second plan d’urgence de lutte contre la covid-19 et le choc pétrolier est indispensable pour pallier les insuffisances du plan actuel et surtout atténuer les effets de la récession dans laquelle vient de plonger le pays. … lire la suite

Le Président du bureau américain de lobbying (SPG) chargé de défendre l’homme d’affaires, Ali Haddad (en détention), au niveau international, Robert Stryk sort de son silence. … lire la suite

Le bilan quotidien des contaminations au coronavirus (Covid-19) est passé, ce lundi 10 août, sous la barre des 500 cas confirmés … lire la suite

Le ministère du Commerce a annoncé, ce lundi 10 aout, la levée de la suspension de l’exportation pour toutes les marchandises produites en Algérie. … lire la suite

La mission diplomatique de l’ambassadeur des Etats-Unis d’Amérique en Algérie, John Desrocher, touche à sa fin. … lire la suite

Un réseau criminel de fabrication et de contrefaçon de comprimés psychotropes a été aboli par les éléments de la Police d’Oran. … lire la suite

Suite au lourd verdict prononcé ce lundi à l’encontre de Khaled Drareni, des journalistes, des personnalités et des organisations à travers le monde ont exprimé leur soutien au journaliste, via le réseau social Twitter. … lire la suite

Les cas de contamination du Coronavirus enregistrés en Algérie ont marqué une seconde baisse, 498 personnes infectées par le virus durant les dernières 24 heures. … lire la suite

Le Premier président de la Cour suprême, Abderrachid Tabi a supervisé aujourd’hui l’installation du président de la Cour Mohamed Kouardi et de Abdelmadjid Djebari comme procureur général à la Cour de la wilaya de Médéa. … lire la suite

Le nombre de personnes contaminées par le coronavirus en Algérie poursuit sa baisse pour le 2 e jour consécutif, 498 cas infectés ainsi que 10 nouveaux décès dus au Coronavirus ont été enregistrés durant les dernières 24 heures en Algérie, a indiqué, lundi le 10 Aout à Alger, le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de cette pandémie, Djamel Fourar. … lire la suite

250 palmiers ont été ravagés par un incendie qui s’est déclaré samedi dans la soirée au niveau du quartier Ifri dans la commune de Ouargla. … lire la suite

Le tribunal Sidi M’hamed a rendu ce lundi le verdict concernant le journaliste Khaled Drareni et les deux détenus Samir Belarbi et Slimane Hamitouche. Suite à ce verdict, plusieurs personnalités politiques et avocats ont réagi. … lire la suite

Le Chef de l’état Abdelmadjid Tebboune, a reçu lundi à Alger le ministre de l’Intérieur du Royaume d’Espagne, Fernando Grande-Marlaska Gomez, qui effectue une visite officielle d’un jour en Algérie, à la tête d’une importante délégation. … lire la suite

Un nouveau système d’entrée et de sortie des frontières externes de l’espace Schengen a été mis en place. … lire la suite

La demande de levée de l’immunité parlementaire de la députée Naima Salhi, ainsi que plusieurs plaintes portées à son encontre restent à ce jour sans suite. … lire la suite

Un tremblement de terre d’une magnitude de3.2 degrés sur l’échelle ouverte de Richter a été enregistré aujourd’hui lundi près de la localité de Grarem dans le wilaya de Mila, a-t-on appris auprès du Centre de recherche en astronomie, astrophysique et géophysique (CRAAG). … lire la suite

À l’occasion du 25e anniversaire de l’adhésion du Vietnam à l’Association des Nations de l’Asie du Sud-Est (ANASE), le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires Etrangères, Phạm Bình Minh, a rédigé un article sur les réalisations du Vietnam et de l’ANASE au cours des 25 dernières années. … lire la suite

Une suspension de l’alimentation en eau potable impactera, à partir aujourd’hui le 10/08/2020 à 12h00, jusqu’au lendemain le 11/08/2020 à 12h00, plusieurs communes d’Alger en raison des travaux de réparation d’une fuite d’eau, dont le débit est très important, localisée dans la commune de Draria sur une canalisation de production de diamètre 800mm, a-t-on appris, d’un communiqué publié aujourd’hui lundi par la Société des eaux et de l’assainissement d’Alger (SEAAL). … lire la suite

5 personnes ont été grièvement atteintes lors d’une collision entre 3 véhicules samedi dans la commune d’Ain Smara, wilaya de Constantine. … lire la suite

Les médecins généralistes, affectés au service Covid-19, de l’hôpital l’EPH Ibn-Ziri de Bologhine « Bainem » de la wilaya d’Alger ont à nouveau observé un rassemblement de protestation dans le même établissement, rapporte le quotidien « Liberté ». … lire la suite

50.000 ressortissants français bloqués en Algérie ont pu rejoindre la France par le biais des vols de rapatriements opérés depuis mi-mars dernier. … lire la suite

Le verdict vient de tomber aujourd’hui, lundi 10 Août, dans le procès de 7 manifestants de la wilaya d’El Oued (Ayoub Azaoui, Hamza Sahraoui, Chouib Fathiza, Ahmed Hadad, Fawzi Nid, Ahmim Lemdjahed et Ali Bekicha) . … lire la suite

Dr Bekkat Berkani membre de la commission scientifique chargée du suivi de l’évolution de l’épidémie du coronavirus a indiqué hier que « l’acquisition par l’Algérie du vaccin anti-covid 19 pourrait avoir lieu vers la fin de l’année ». … lire la suite

Le comédien et acteur Bachir Benmohamed, plus connu sous le sobriquet de « Ammi Bachir », est décédé ce lundi matin à son domicile sis à Constantine. … lire la suite

Dans le cadre des opérations de rapatriement des ressortissants étrangers bloqués en Algérie suite à la fermeture des frontières, un vol au départ d’Alger à destination de Dubaï a été ajouté au programme des vols. … lire la suite

Le juge prés du tribunal de Sidi M’Hamed vient de prononcer le verdict dans le procès de Khaled Drareni, Samir Benlarbi et Slimane Hamitouche aujourd’hui lundi le 10 Août. … lire la suite

Suite à l’ouverture des frontières de l’espace Schengen, une liste des pays admis pour les voyages vers l’Italie a été mise en place. … lire la suite

La rentrée universitaire 2020-2021 été parmi les principaux points à l’ordre du jour de la réunion périodique du Conseil des ministres, présidée dimanche par visioconférence par le Chef de l’état, Abdelmadjid Tebboune. … lire la suite

Après la décision de l’ouverture graduelle et contrôlée des hôtels, cafés et restaurants, prévue pour le 15 du mois en cours, la wilaya d’Alger a mis l’accent, dimanche, sur l’impératif du respect des protocoles sanitaires de prévention contre la propagation du Covid-19. … lire la suite

Une forte vague de chaleur touchera ce lundi quatre wilayas de l’Ouest du pays, indique les services de l’Office nationale de météorologie. … lire la suite

Lors de la réunion périodique du Conseil des Ministres, tenue hier dimanche par visioconférence, le chef de l’État Abdelmadjid Tebboune a insisté sur l’urgence de présentation du cahier des charges sur les véhicules neufs. … lire la suite