Visa Canada : Les précisions de l’Ambassade du Canada en Algérie

Le centre de réception des demandes de visas pour le Canada (CRDV) reste toujours fermé au public et ce, jusqu’à nouvel ordre.

Dans un communiqué publié ce dimanche 9 août, l’Ambassade du Canada en Algérie a annoncé que la fermeture du centre de réception des demandes de visas est maintenue jusqu’à nouvel ordre. Cependant, l’Ambassade a précisé qu’elle collaborait avec son prestataire VFS Global afin de faire en sorte que le CRDV rouvre ses portes le plus tôt possible.

Le communiqué a ainsi mis l’accent sur les mesures en vigueur pour la protection de la santé des clients et du personnel durant la crise sanitaire actuelle liée à la propagation de la pandémie du Coronavirus. À l’heure actuelle, seule la transmission des passeports est possible par service de message, a indiqué l’ambassade canadienne.

« En raison des impacts du COVID-19, le CRDV est toujours fermé au public jusqu’à nouvel ordre. Les effets de la pandémie n’ont pas épargné nos processus et nos opérations. Nous comprenons que l’état d’incertitude actuel peut être difficile. Nous travaillons avec VFS Global pour faire en sorte que le CRDV puisse rouvrir le plus tôt possible, tout en mettant en œuvre des mesures pour protéger la santé des clients et du personnel durant l’état d’urgence sanitaire. Seule la transmission des passeports est possible en ce moment par service de messagerie », lit-on dans le même communiqué.

Rédaction d’Algérie360.