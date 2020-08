Réouverture des mosquées : Belmahdi apporte des précisions

Le ministre des Affaires religieuse Youcef Belmahdi a dévoilé, ce dimanche, le nombre des mosquées qui seront concernées par la décision de réouverture graduelle, prévue pour le 15 de ce mois d’août.

Intervenant sur les ondes de la radio nationale, le ministre a indiqué qu’après une inspection effectuée au niveau national, 24 % du total des mosquées réparties sur le territoire national remplissaient les conditions nécessaires, dont la possibilité d’accueillir 1000 fidèles. Ce taux représente, selon le même responsable, plus de 4000 mosquées, ce qui est un chiffre important.

S’agissant de la mise en œuvre du « protocole » sanitaire dans les mosquées, le ministre a indiqué qu’il serait supervisé par le ministère des Affaires et le Wali qui dirige le comité scientifique de wilaya, car la question ne relève pas seulement du ministère des Affaires religieuses.

Pour lui, les mesures préventives sont dans notre intérêt et non contre nous. « Elles n’ont pas été prises pour d’autres fins, mais plutôt pour protéger le citoyen et la santé publique », et nous devons le comprendre, a-t-il ajouté.

