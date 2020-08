Niger : Huit personnes dont six touristes français tués

8 huit personnes, dont six touristes français ont trouvé la mort, au Niger aujourd’hui le 09 Aout, Ils auraient été tués par des hommes armés, rapporte les médias français.

Huit personnes dont six Français et deux Nigériens ont été tuées dimanche par des hommes armés venus à motos dans la zone de Kouré au Niger qui abrite les derniers troupeaux de girafes d’Afrique de l’ouest, a-t-on appris de source officielle.

Il y a huit morts : deux Nigériens dont un guide (touristique) et un chauffeur, les six autres sont des Français, a déclaré à l’AFP le gouverneur de Tillabéri, Tidjani Ibrahim Katiella.

En effet, et selon le ministère du Niger des Affaires étrangères, « en raison de la situation sécuritaire dans toute la région, la menace terroriste pesant sur le Niger, en particulier hors de la capitale et près des frontières, est élevée. Des mouvements terroristes présents au Sahel ainsi qu’au Nigéria et dans la zone lacustre (Boko Haram) sont susceptibles de conduire des opérations au Niger. »

