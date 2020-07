NCA Rouiba : Offre publique de retrait suivie de la radiation des actions de la cote officielle de la bourse Alger

Il est rappelé aux porteurs des actions NCA Rouiba qu’ils ont jusqu’au 14 juillet 2020 (inclus) pour apporter leurs actions à l’Offre Publique de Retrait (OPR) ouverte le 14 juin 2020.

Cette opération, décidée par l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de NCA Rouiba réunie le 22 avril 2020 et autorisée par la Commission d’Organisation et de Surveillance des Opérations de Bourse (COSOB) par visa n° 2020/01 du 22 avril 2020, consiste en un rachat par NCA Rouiba d’un maximum de 2 126 265 de ses propres actions pour un prix de 258 DA par action, dans le but de les annuler (réduire son capital) et en vue de radier définitivement le titre NCA Rouiba de la cote officielle de la Bourse d’Alger.

Tout actionnaire, désireux d’apporter la totalité ou une partie de ses actions à cette OPR, doit se présenter auprès de son Intermédiaire en Opérations de Bourse. A cet effet, il doit remplir un ordre d’apport disponible auprès des établissements participant à cette opération et téléchargeable sur le site de la société www.rouiba.com.dz.

Les établissements participant à cette opération, constituant le Syndicat de Retrait sont BNP Paribas El Djazaïr (Chef de File), Banque Nationale d’Algérie (BNA), Banque Extérieure d’Algérie (BEA) Crédit Populaire d’Algérie (CPA), Banque de l’Agriculture et de Développement Rural (BADR), Banque de Développement Local (BDL), CNEP-Banque, Société Générale Algérie et TELL Markets.

Toute la documentation relative à cette opération est disponible auprès des guichets des établissements constituant le Syndicat de Retrait et consultable sur le site de NCA Rouiba www.rouiba.com.dz.

Il est à souligner que tout actionnaire n’apportant pas ses actions à cette OPR restera actionnaire de NCA Rouiba. Le titre sera toutefois nominatif et non coté à la Bourse d’Alger, et il n’y aura donc plus de cours de bourse des actions NCA Rouiba.