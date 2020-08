Médéa : Les deux mineurs responsables d’un incendie à Béni-Slimane écroués

Les deux auteurs d’un incendie survenu début août dans la forêt de Béni-Slimane, à l’est de Médéa, ont comparu devant le juge d’instruction chargé des mineurs, du tribunal de Béni-Slimane.

Dans un communiqué publié samedi 9 août, le procureur de la République du tribunal de Béni-Slimane a indiqué que les deux mineurs, responsables de l’incendie localisé à « Ahl-Ech-Chaaba », ont été livrés aux éléments de la gendarmerie nationale, après avoir été interpellé par les citoyens quelque temps suite au déclenchement de l’incendie.

Les deux mis en cause ont reconnu avoir organisé sur place un barbecue et allumé un autre feu, juste pour s’amuser avant leur départ. Constatant que les flammes prenaient de plus en plus d’ampleur, les coupables ont rapidement pris la fuite avant d’être appréhendés par les citoyens présents à proximité de la zone boisée, à l’est de la wilaya de Médéa.

Le même communiqué a précisé que l’un des auteurs de l’incendie qui a ravagé près de 5 hectares de couvert végétal, a été mis en détention préventive, tandis que son complice a été placé sous contrôle judiciaire, à l’issue de cette audition.

Rédaction d’Algérie360.