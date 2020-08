Le ministre espagnol de l’intérieur en visite demain à Alger

Le ministre espagnol de l’intérieur Fernando Grande-Marlaska effectuera, ce lundi 10 août, une visite de travail en Algérie.

Selon plusieurs sources concordantes, cette visite s’inscrit dans le cadre du renforcement de « la coopération stratégique » contre l’immigration clandestine, le terrorisme et le crime organisé.

M. Grande-Marlaska effectuera sa visite à la tête d’une délégation composée du directeur général de la protection civile et des urgences, Leonardo Marcos; la directrice générale des relations internationales et de l’immigration, Elena Garzón; le Commissaire général à l’immigration et aux frontières de la police nationale, Enrique Taborda, et le chef général du quartier général du procureur et des frontières de la garde civile, Juan Luis Pérez.

Lors de sa visite qui durera une journée, le ministre espagnol devrait rencontrer le chef de l’Etat, Abdelmadjid Tebboune; avec le ministre de l’Intérieur, Kamel Beldjoud, et le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum.

Redaction d’Algerie360