Football : L’entraîneur Rachid Belhout est mort

Rachid Belhout, l’ancien entraîneur de la JSKabylie, du CSConstantine et l’ESSétif est décédé aujourd’hui le 9 août 2020, à l’âge de 76 ans, à la suite d’un tragique accident de la route à Nancy en France.

Rachid Belhout est mort à la suite d’une collision frontale en France, non loin de la frontière, alors qu’il revenait du mariage d’une de ses nièces dans la région de Nancy. Et il n’est pas la seule victime puisque deux de ses frères se trouvaient à bord du véhicule. L’un a également perdu la vie et l’autre a été héliporté jusqu’à l’hôpital de Nancy dans un état grave.

Pour rappel, Rachid Belhout a été sacré meilleur entraineur du championnat d’Algérie en 2008, et vainqueur de la Coupe de Tunisie de football 2009-2010 avec l’Olympique de Béja et de la Coupe d’Algérie de football 2010-2011 avec la Jeunesse sportive de Kabylie.

Rédaction d’Algérie360