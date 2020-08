Ce qu’a dit le ministre des Transports sur la réouverture des frontières

Lors d’une visite d’inspection au port d’Alger, le ministre des Transports, Lazhar Hani, qui était accompagné de cadres du ministère et des responsables du port, s’est exprimé a propre la réouverture des frontières aériennes et maritimes du pays fermées depuis le mi-mars dernier en raison de la propagation du coronavirus (covid-19).

En effet, lors d’une visite d’inspection au port d’Alger, Lazhar Hani a été interrogé par la presse sur la réouverture des espaces maritime et aérien. Le ministre, cité par le site de la radio nationale, a écarté l’éventualité de rouvrir les liaisons internationales de transport à l’heure actuelle.

Soulignant toutefois que la priorité du gouvernement actuellement est la lutte contre la pandémie et dès la maîtrise de la situation ensuite ils examineront cette possibilité .

Pour rappel, et en marge de la même visite le ministre des Transports, Lazhar Hani, a assuré samedi à Alger qu’aucune marchandise dangereuse ou matière explosive ne se trouve dans les ports du pays, appelant à l’établissement de statistiques hebdomadaires sur les marchandises saisies et stockées et de rapports détaillés y relatifs à soumettre aux responsables.

Rédaction d’Algérie360