Arrestation d’une bande criminelle dirigée par un ancien joueur de l’équipe nationale

Une bande criminelle dirigé par un ancien joueur international de football a été démantelée par les services de la sûreté nationale.

La bande criminelle en question était en lien avec des instigateurs à l’intérieur et à l’extérieur du pays et pour une affaire d’argent corrompu, impliquant des administrateurs et certains individus relevant de corps sécuritaires.

Selon les services de la sûreté nationale, cette « bande criminelle » était financée par l’argent corrompu impliquant certains responsables administrateurs et individus relevant des corps sécuritaires ».

Les mêmes services ont précise que la bande criminelle était dirigée par un ancien joueur international de football (sans cité son nom) est constituée également de détenus et de fugitifs.

