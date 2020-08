Tremblements de terre à Mila : Un autre ministre se rend sur les lieux 

La wilaya de Mila a enregistré deux tremblements de terre, ce vendredi 7 août, ayant causés de nombreux dégâts matériaux sans faire de victimes. Deux ministres ont été dépêchés sur les lieux hier, à la demande du Chef de l’État, et un troisième les a rejoint ce samedi matin.

En effet, la wilaya de Mila a été secouée, hier, vendredi, par deux tremblements de terre assez violents qui ont été ressentis dans les régions voisines. Ces secousses de 4.9 degrés et de 4.5 degrés ont causé de nombreux dégâts matériaux, dont l’effondrement d’un immeuble de quatre niveaux.

Suite à cet incident, le Chef de l’État, Abdelmadjid Tebboune, a chargé deux ministres de se rendre sur les lieux, la Ministre de la Solidarité Nationale, de la Famille et de la Condition de la Femme, Kaouter Krikou, et du Ministre de l’Intérieur, des Collectivités Locales et de l’Aménagement du Territoire, Kamel Beldjoud.

Ce samedi, un troisième ministre s’est rendu à Mila, il s’agit du Ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Kamal Nasri.

Le Ministre de l’Habitat a confirmé qu’aucune perte humaine n’a été enregistrée dans le bilan des dégâts des deux tremblements de terre.

Monsieur Nasri a rassuré les citoyens que des équipes techniques ainsi que des ingénieurs ont été mobilisés pour évaluer et rendre compte des dommages survenus au niveau des bâtiments et des habitations. Il a fait état d’un total de 60 ingénieurs déployés sur le terrain, et une vingtaine d’autres attendue dans les prochaines heures.

Le Ministre de l’Habitat a insisté sur le fait que l’État prendra en charge les plaintes de tous les citoyens ayant subis des dommages, suite à ce séisme, et ce afin de leur venir en aide et de les épauler dans les circonstances actuelles.

