Remèdes naturels pour traiter les piqûres de guêpes

Les piqûres de guêpes ne sont pas très dangereuses mais peuvent être très douloureuses et désagréables. Pour apaiser ces piqûres, il existe plusieurs remèdes naturels, faciles à utiliser et disponibles dans toutes les maisons.

En effet, pour soulager une piqûre de guêpe, rien ne vaut les remèdes de grands-mères. Le principal avantage de ces produits naturels est leur disponibilité à la maison et le fait qu’ils ne contiennent pas de produits chimiques.

Ainsi, pour traiter et soulager une piqûre de guêpe, vous pouvez utiliser :

Le savon : Un remède basique et simple, dans le cas d’une piqûre, il vous suffit de désinfecter la zone avec du savon et de bien la rincer à l’eau.

Le vinaigre pur : Connu pour ses multiples utilisations, la vinaigre va permettre de neutraliser l’agent alcalin de la piqûre grâce à son acidité. Pour utiliser ce remède, il vous suffit de diluer une cuillère à café de vinaigre pur dans un verre d’eau, puis d’utiliser le mélange directement sur la piqûre à l’aide d’une compresse.

L’huile essentielle de lavande : Réputée pour ses propriétés apaisantes et anti-inflammatoires, l’huile de lavande est idéale pour soulager une piqûre. Il vous suffit d’appliquer quelques gouttes sur la zone à traiter, et de taponner quelques minutes. L’huile de lavande va permettre à la peau de régénérer et de cicatriser. Cependant, il faut s’assurer de ne pas en être allergique.

L’huile essentielle d’arbre à thé : Connu pour le traitement des peaux à tendance acnéique, l’huile d’arbre à thé soulage les rougeurs et réduit le gonflement de la piqûre. Elle s’utilise comme l’huile de lavande, seulement, elle est déconseillée pour les femmes enceintes.

L’ail et l’oignon : Très réputés pour leurs propriétés anti-inflammatoires, ils agissent directement sur le venin de la guêpe. Il vous suffit d’en découper des tranches et de les frotter doucement sur la zone de la piqûre.

L’aloe vera : Cette plante fait la tendance des remèdes bio depuis quelques années déjà. Elle est réputée pour ses vertus cicatrisantes et apaisante. L’aloe vera est également virucide et bactéricide, ainsi, sa gelée permet de traiter efficacement la piqûre. Pour cela, il vous suffit de l’appliquer sur la zone et de la laisser sécher.

Le citron : Un ingrédient indispensable dans toutes les maisons, le citron permet de calmer la douleur de la piqûre et de la désinfecter. Il vous suffit d’en découper une rondelle et de l’appliquer sur la zone souhaitée.

Le miel : Incontournable pour le traitement de cicatrices, il présente aussi des propriétés anti-inflammatoires et antibactériennes. Ainsi, il est très efficace contre les piqûres de guêpes, il vous suffit d’en appliquer sur la zone souhaitée et de masser délicatement.

Le dentifrice : Bien qu’il n’est pas un remède naturel, le dentifrice peut réduire l’inflammation de la piqûre, il vous suffit d’appliquer une petite noisette sur la piqûre et de répéter l’opération toutes les 5 heures environ.

Rédaction d’Algérie 360.