Liban : En colère, des milliers de citoyens manifestent à Beyrouth 

Plusieurs médias internationaux ont rapporté les images des manifestations qui ont envahies les rues de la capitale libanaise, à peine quatre jours de la double explosion qu’elle a encaissé.

En effet, de milliers de citoyens libanais ont rejoint les rues de Beyrouth, ce samedi 8 août, pour manifester et exprimer leur colère face à la classe politique de leur pays, qu’ils jugent corrompue mais surtout responsable de la double explosion du port, comme l’indique plusieurs médias internationaux, entre autres, le journal français Le Figaro.

Selon la même source, les manifestations sont devenues violentes et se sont tournées en affrontements, certains manifestants auraient même pénétré dans deux ministères avant que l’armée n’intervienne pour les déloger.

Le Croissant Rouge Libanais indique sur son compte Twitter le décompte des blessés, un policier est décédé suite à ces manifestations et plus de 175 personnes ont été bléssées.

Face à une telle situation, le Premier Ministre libanais, Hassane Diab, a annoncé qu’il allait proposer des élections parlementaires anticipées.

« Des élections anticipées peuvent permettre de sortir de la crise structurelle. J’appelle toutes les parties politiques à s’entendre sur l’étape à venir (…) Je suis prêt à continuer à assumer mes responsabilités pendant deux mois jusqu’à ce qu’ils se mettent d’accord », a déclaré le Chef du gouvernement libanais dans un discours télévisé.

Pour rappel, deux fortes explosions ont secoué la capitale libanaise mardi dernier. Le bilan des dégâts est très conséquent, les autorités a compté, ce matin, pas moins de 154 morts, plus de 5000 blessés, plus de 60 disparus et des milliers de personnes à la rue et plusieurs quartiers complétement ravagés.

#Beirut Demonstrations – UPDATE: #LebaneseRedCross has transported 63 people to nearby hospitals and has treated 175 people at the scene. — Lebanese Red Cross (@RedCrossLebanon) August 8, 2020

Rédaction d’Algérie 360.