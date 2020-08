Explosions à Beyrouth : La maison des Bouchareb soufflée par la déflagration

Des médias ont rapporté que la maison de l’ancien ministre, Abdeslam Bouchareb, au Liban, a été soufflée par les deux explosions survenues au port de Beyrouth la semaine passée.

L’information a été rapportée par le site d’Algérie Patriotique, qui avance que la maison de l’ancien ministre Abdeslam Bouchareb a été endommagée lors de l’incident des explosions de Beyrouth, car celle-ci se situait dans le quartier chrétien d’Achrafieh, à 5km du port de Beyrouth.

La même source rapporte que l’épouse de l’ancien ministre, ainsi que sa fille ont été blessées suite à cette déflagration.

Pour rappel, l’ancien ministre de l’Industrie, Abdeslam Bouchareb, est en fuite après avoir été accusé dans plusieurs affaires de corruption, notamment celles de Sovac et de Kia El-Djazair. Il y a un peu plus d’un an, un mandat d’arrêt international a été lancé à l’encontre de l’ancien ministre Bouchareb.

Rédaction d’Algérie 360.