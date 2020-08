Coronavirus : L’Europe retire le Maroc de la liste des pays sûrs 

En effet, le Conseil de l’Union Européenne (UE) a actualisé, ce vendredi 7 août, sa liste des pays sûrs. Une semaine après avoir retiré l’Algérie de cette liste, c’est au tour du Maroc d’être retiré de la liste des pays sûrs, et ce sur le plan sanitaire.

Le Maroc figurait sur la liste de l’UE, les voyages étaient autorisés sans restrictions. Cependant, et suite à la recrudescence des contaminations par le Coronavirus, l’UE a décidé de retirer le Maroc de sa liste sûre.

Pour précision, le Maroc a isolé plusieurs villes pour limiter la propagation du virus de la Covid-19, et a prolongé l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 10 septembre prochain.

Désormais, la Tunisie et le seul pays Maghrébin présent sur la liste Européenne avec 10 autres pays, à savoir : l’Australie, la Nouvelle-Zélande, la Thaïlande, le Japon, la Corée du Sud, la Chine, l’Uruguay, le Rwanda, la Géorgie et le Canada.

— EU Council Press (@EUCouncilPress) August 7, 2020